Frau stürzt Böschung hinab und fällt in die Chemnitz

Chemnitz - Schockmoment an der Hauboldstraße: Eine Frau stürzte am Sonntag an der beliebten Spazierstrecke entlang der Chemnitz eine Böschung hinab - und fiel aus bislang ungeklärten Umständen in den Fluss!

Eine Frau stürzte eine Böschung an der Hauboldstraße hinab in die Chemnitz. © Jan Härtel

Glück im Unglück für den Pechvogel: Anwohner entdeckten rechtzeitig, dass sich eine Chemnitzerin in der Chemnitz befindet - bei Temperaturen nur etwas über dem Gefrierpunkt ein eher unüblicher Anblick -, und alarmierten gegen 19.30 Uhr die Feuerwehr.

Die Einsatzkräfte reagierten blitzschnell und konnten die Frau wenig später aus dem Fluss retten. Anschließend kam sie verletzt ins Krankenhaus.