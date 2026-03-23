Frau stürzt Böschung hinab und fällt in die Chemnitz
Chemnitz - Schockmoment an der Hauboldstraße: Eine Frau stürzte am Sonntag an der beliebten Spazierstrecke entlang der Chemnitz eine Böschung hinab - und fiel aus bislang ungeklärten Umständen in den Fluss!
Glück im Unglück für den Pechvogel: Anwohner entdeckten rechtzeitig, dass sich eine Chemnitzerin in der Chemnitz befindet - bei Temperaturen nur etwas über dem Gefrierpunkt ein eher unüblicher Anblick -, und alarmierten gegen 19.30 Uhr die Feuerwehr.
Die Einsatzkräfte reagierten blitzschnell und konnten die Frau wenig später aus dem Fluss retten. Anschließend kam sie verletzt ins Krankenhaus.
Ob die Frau am Flussufer das Gleichgewicht verlor oder im Dämmerlicht stolperte, blieb zunächst unklar. Bei Wassertemperaturen von aktuell knapp über sechs Grad hätte die Situation für die verletzte Frau allerdings schnell lebensgefährlich werden können.
Titelfoto: Jan Härtel