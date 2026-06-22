22.06.2026 06:49 Mit der Hitze steigt die Brandgefahr: So verhaltet Ihr Euch richtig in Chemnitzer Wäldern

Nach der ersten Hitzewelle des Jahres steigt die Waldbrandgefahr im Chemnitzer Stadtgebiet mit seinen rund 3280 Hektar Wald.

Von Linus Tresselt

Chemnitz - Nach der ersten Hitzewelle des Jahres steigt die Waldbrandgefahr im Chemnitzer Stadtgebiet mit seinen rund 3280 Hektar Wald. Der Trend betrifft ganz Sachsen: Im Landkreis Meißen gilt bereits die Waldbrandstufe 4. Unabhängig von den insgesamt fünf Gefahrenstufen gelten wichtige Verhaltensregeln, um das Risiko von Waldbränden so gering wie möglich zu halten.

Unachtsam entsorgte Zigaretten können Brände verursachen. © 123rf/tumsasedgars Im Gespräch mit Forstbezirksleiter Ullrich Göthel (57) für das Revier Grüna wird schnell klar, die grundlegendste Regel lautet: kein offenes Feuer im Wald! "Die meisten Brände, die passieren, passieren aufgrund des Leichtsinns der Leute", sagt Göthel. Bereits ein Funke einer weggeworfenen Zigarette könne bei extremer Trockenheit ausreichen, um einen Flächenbrand auszulösen. Chemnitz verfügt überwiegend über Misch- und Laubwälder, etwa im Zeisigwald. Diese gelten als weniger brandanfällig als reine Nadelwälder, da sie Feuchtigkeit besser speichern können. Dennoch beobachtet Göthel seit 2018 eine zunehmende Zahl von Waldbränden. Zwar zählt die Region Chemnitz nicht zu dem Hauptbrandgebieten, treten kleinere Feuer jedoch häufiger auf als in den Jahren davor. Auslöser: häufig unachtsam entsorgte Zigaretten.

Revierförster Ullrich Göthel (57) zeigt, in welchen Gebieten welche Warnstufe gilt. © Ralph Kunz

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Beschilderungen informieren zusätzlich darüber, was zu beachten ist. © Ralph Kunz

Wer einen Brand bemerkt, sollte sofort die 112 wählen

Waldbrände sind für Einsatzkräfte eine große Herausforderung. © Niko Mutschmann