Teuer oder günstig? So schneiden Chemnitzer Freibäder im Deutschland-Vergleich ab

Chemnitz - Am Freitag kletterte das Thermometer in Chemnitz auf bis zu 33 Grad - auch am Wochenende bleibt es sehr warm. Viele suchen an den heißen Tagen Abkühlung im Freibad. Doch was kostet der Badespaß - und wo liegt Chemnitz im großen Deutschland-Vergleich?

Das Freibad in Gablenz ist an heißen Sommerwochenenden gut gefüllt. © Sven Gleisberg

Genau das wollte die staatlich finanzierte Soziallotterie "freiheit+" wissen. Insgesamt wurden die Eintrittspreise von Freibädern in den 30 größten Städten Deutschlands analysiert.



Dabei kam heraus: Chemnitz liegt mit einem durchschnittlichen Tagespreis von 5 Euro im Mittelfeld des bundesweiten Vergleichs.

Die günstigste Freibad-Stadt ist demnach Augsburg (Bayern) - hier kostet ein Tagesticket durchschnittlich nur 3 Euro.

Am tiefsten müssen Wasserratten in Mönchengladbach (NRW) in die Tasche greifen - dort kostet ein Tagesticket im Durchschnitt satte 8 Euro! Auf Platz zwei der teuersten Freibad-Städte in Deutschland landete Hamburg mit 7,75 Euro.



Übrigens: Dresden (5,25 Euro) und Leipzig (5 Euro) landen beim großen Deutschland-Vergleich ebenfalls im Mittelfeld. Bundesweit liegt der durchschnittliche Eintrittspreis für einen Freibadbesuch in den 30 größten Städten bei 5,58 Euro.