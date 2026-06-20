Teuer oder günstig? So schneiden Chemnitzer Freibäder im Deutschland-Vergleich ab
Chemnitz - Am Freitag kletterte das Thermometer in Chemnitz auf bis zu 33 Grad - auch am Wochenende bleibt es sehr warm. Viele suchen an den heißen Tagen Abkühlung im Freibad. Doch was kostet der Badespaß - und wo liegt Chemnitz im großen Deutschland-Vergleich?
Genau das wollte die staatlich finanzierte Soziallotterie "freiheit+" wissen. Insgesamt wurden die Eintrittspreise von Freibädern in den 30 größten Städten Deutschlands analysiert.
Dabei kam heraus: Chemnitz liegt mit einem durchschnittlichen Tagespreis von 5 Euro im Mittelfeld des bundesweiten Vergleichs.
Die günstigste Freibad-Stadt ist demnach Augsburg (Bayern) - hier kostet ein Tagesticket durchschnittlich nur 3 Euro.
Am tiefsten müssen Wasserratten in Mönchengladbach (NRW) in die Tasche greifen - dort kostet ein Tagesticket im Durchschnitt satte 8 Euro! Auf Platz zwei der teuersten Freibad-Städte in Deutschland landete Hamburg mit 7,75 Euro.
Übrigens: Dresden (5,25 Euro) und Leipzig (5 Euro) landen beim großen Deutschland-Vergleich ebenfalls im Mittelfeld. Bundesweit liegt der durchschnittliche Eintrittspreis für einen Freibadbesuch in den 30 größten Städten bei 5,58 Euro.
Keine Preisunterschiede bei Tageskarten in Chemnitzer Stadt-Freibädern
In den städtischen Freibädern in Chemnitz (Bernsdorf, Wittgensdorf, Gablenz, Einsiedel) werden in dieser Saison jeweils 5 Euro für ein Tagesticket fällig, ermäßigt 3,50 Euro.
Alle Bäder bieten eine Feierabendkarte an. Diese kann 2 Stunden vor der offiziellen Schließzeit gekauft werden. Das Abendschwimmen kostet in Bernsdorf 3 Euro, in Wittgensdorf, Gablenz und Einsiedel 2,50 Euro.
Auch die städtischen Freibäder mussten ihre Preise in den vergangenen Jahren anziehen. Der Grund: höhere Personal-, Energie- und Unterhaltungskosten.
Zum Vergleich: 2019 kostete eine Tageskarte 3 Euro in Bernsdorf, 3,50 Euro in Gablenz und Einsiedel und 4 Euro in Wittgensdorf.
Titelfoto: Sven Gleisberg