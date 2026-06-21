Großes Staunen im Hauptbahnhof: Historischer DDR-Schnellzug macht in Chemnitz halt

Chemnitz - Eine DDR-Legende macht halt in Chemnitz ! Am Sonntagvormittag rollte der historische Schnellzug VT 18.16 knatternd in den Chemnitzer Hauptbahnhof ein und sorgte für staunende Blicke.

Der historische DDR-Schnellzug VT 18.16 hielt am Sonntag in Chemnitz. © Haertelpress

Mehrere Wartende zückten ihre Handys und Kameras, machten Fotos vom "ICE der DDR". Doch weshalb hielt dieser legendäre DDR-Zug in Chemnitz?



Hinter der besonderen Einfahrt steckte eine Sonderfahrt der SVT Görlitz gGmbH - eine gemeinnützige Gesellschaft, die sich dem Erhalt des Triebwagens verschrieben hat.

Eisenbahn-Fans konnten am Sonntagvormittag mit dem historischen Zug von Dresden über Riesa nach Chemnitz reisen. Anschließend ging es wieder zurück nach Dresden.

Das Interesse war riesig: Der Zug war bereits im Vorfeld komplett ausgebucht. Die Fahrpreise hatten es allerdings in sich: Für einen Platz in der 1. Klasse wurden 135 Euro fällig. Die 2. Klasse Comfort kostete 125 Euro, während Fahrgäste in der regulären 2. Klasse 115 Euro zahlten.



Am Sonntagnachmittag findet eine weitere Sachsen-Rundfahrt über Chemnitz statt. Auch diese Fahrt ist komplett ausgebucht.