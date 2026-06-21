Großes Staunen im Hauptbahnhof: Historischer DDR-Schnellzug macht in Chemnitz halt
Chemnitz - Eine DDR-Legende macht halt in Chemnitz! Am Sonntagvormittag rollte der historische Schnellzug VT 18.16 knatternd in den Chemnitzer Hauptbahnhof ein und sorgte für staunende Blicke.
Mehrere Wartende zückten ihre Handys und Kameras, machten Fotos vom "ICE der DDR". Doch weshalb hielt dieser legendäre DDR-Zug in Chemnitz?
Hinter der besonderen Einfahrt steckte eine Sonderfahrt der SVT Görlitz gGmbH - eine gemeinnützige Gesellschaft, die sich dem Erhalt des Triebwagens verschrieben hat.
Eisenbahn-Fans konnten am Sonntagvormittag mit dem historischen Zug von Dresden über Riesa nach Chemnitz reisen. Anschließend ging es wieder zurück nach Dresden.
Das Interesse war riesig: Der Zug war bereits im Vorfeld komplett ausgebucht. Die Fahrpreise hatten es allerdings in sich: Für einen Platz in der 1. Klasse wurden 135 Euro fällig. Die 2. Klasse Comfort kostete 125 Euro, während Fahrgäste in der regulären 2. Klasse 115 Euro zahlten.
Am Sonntagnachmittag findet eine weitere Sachsen-Rundfahrt über Chemnitz statt. Auch diese Fahrt ist komplett ausgebucht.
Historischer Zug aufwendig repariert, weitere Sonderfahrten geplant
Der historische DDR-Zug VT 18.16 galt als das Prestigeprojekt der Deutschen Reichsbahn. Mit seinem stromlinienförmigen Design und der markanten Nase war der Zug das Aushängeschild der DDR. Die Wagen kamen auf internationalen Strecken zum Einsatz.
Zwischen 1963 und 1968 wurden insgesamt acht Bahnen dieses Typs gebaut. Heute sind nur noch drei Exemplare teilweise erhalten - eines davon hat sich der Verein SVT Görlitz geschnappt. Rund 80 Ehrenamtliche sammelten Spenden und Fördermittel, halfen so, den Zug wieder auf die Schiene zu bekommen.
Nach einer aufwändigen Reparatur konnte die historische Bahn am vergangenen Sonntag von Halberstadt (Sachsen-Anhalt) nach Radebeul überführt werden.
Auch in Zukunft sind Sonderfahrten geplant. Aktuelle Informationen findet Ihr unter www.fvt1816.de.
Titelfoto: Haertelpress