Für neue Straßenbahn: Chemnitzer Innenstadt wird zur Riesenbaustelle

Chemnitz - Der Nahverkehr von Chemnitz ins Umland wird weiter ausgebaut. Konkret geht es um die Neubaustrecke nach Limbach-Oberfrohna (Landkreis Zwickau ).

Der 1. Bauabschnitt soll über die Hartmannstraße bis zum Konkordiapark führen. © Ralph Kunz

Für einen ersten Bauabschnitt im Chemnitzer Stadtgebiet hat die Landesdirektion nun die Genehmigung erteilt. Der Baustart werde voraussichtlich im Februar erfolgen, informierte der Verkehrsverbund Mittelsachsen (VMS). Oberbürgermeister Sven Schulze (54, SPD) sprach von einem "Meilenstein für die Fortschreibung des Chemnitzer Modells".



Ziel dieses Nahverkehrsprojekts ist es, Stadt und Umland umsteigefrei zu verbinden. Dabei werden das Eisenbahn- und das Straßenbahnnetz miteinander verknüpft.

Entsprechende Linien gibt es bereits nach Burgstädt, Mittweida, Hainichen, Aue und Stollberg.

Neben der Linie nach Limbach ist noch geplant, die Strecke nach Stollberg über Oelsnitz und St. Egidien zu verlängern sowie Verbindungen nach Olbernhau und Annaberg-Buchholz einzubinden.