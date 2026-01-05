Für neue Straßenbahn: Chemnitzer Innenstadt wird zur Riesenbaustelle
Von Andreas Hummel
Chemnitz - Der Nahverkehr von Chemnitz ins Umland wird weiter ausgebaut. Konkret geht es um die Neubaustrecke nach Limbach-Oberfrohna (Landkreis Zwickau).
Für einen ersten Bauabschnitt im Chemnitzer Stadtgebiet hat die Landesdirektion nun die Genehmigung erteilt. Der Baustart werde voraussichtlich im Februar erfolgen, informierte der Verkehrsverbund Mittelsachsen (VMS). Oberbürgermeister Sven Schulze (54, SPD) sprach von einem "Meilenstein für die Fortschreibung des Chemnitzer Modells".
Ziel dieses Nahverkehrsprojekts ist es, Stadt und Umland umsteigefrei zu verbinden. Dabei werden das Eisenbahn- und das Straßenbahnnetz miteinander verknüpft.
Entsprechende Linien gibt es bereits nach Burgstädt, Mittweida, Hainichen, Aue und Stollberg.
Neben der Linie nach Limbach ist noch geplant, die Strecke nach Stollberg über Oelsnitz und St. Egidien zu verlängern sowie Verbindungen nach Olbernhau und Annaberg-Buchholz einzubinden.
Trasse für Straßenbahnen und Züge
Mit dem 1. Abschnitt werden der Ring um den Innenstadtkern geschlossen und die Gleise bis zum Konkordiapark verlängert. Dabei soll die Strecke den Straßenzügen vom Falkeplatz über die Theaterstraße bis zur Hartmannstraße und Leipziger Straße folgen.
"Eine Anbindung an die vorhandenen Straßenbahngleise in der Straße der Nationen wird über die Theater- und Brückenstraße realisiert", heißt es in einer Mitteilung der Landesdirektion. Durch die Baumaßnahmen werden auch sechs neue Haltestellen geschaffen.
Auf der Trasse werden künftig sowohl Straßenbahnen der Chemnitzer Verkehrs-AG als auch Züge der City-Bahn fahren.
Die Weiterführung der Trasse über das Stadtzentrum hinaus werde Gegenstand weiterer Planfeststellungsverfahren sein, so die Landesdirektion.
Titelfoto: Visualisierung: VMS/Renderwerke