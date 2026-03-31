Für Roboter-Studie in Chemnitz werden Versuchspersonen gesucht

Chemnitz - Roboter sind auf dem Vormarsch: Sie können Böden reinigen, Pakete zustellen, Essen servieren, Auskünfte erteilen. Arbeitswissenschaftler der TU Chemnitz erforschen derzeit, wie Menschen auf Roboter im öffentlichen Raum reagieren.

Wie reagieren Menschen auf Roboter im öffentlichen Raum? Das untersucht die TU Chemnitz. © TU Chemnitz/Jacob Müller

Für eine Studie werden Versuchspersonen zwischen 18 und 65 Jahren gesucht, die zwischen dem 7. und 26. April eine halbe Stunde Zeit für eine Vor-Ort-Befragung haben.

"Wir wollen herausfinden, welche Faktoren die Meinung und Haltung zu Robotern im öffentlichen Raum beeinflussen. Das große Ziel ist dabei die Steigerung der Akzeptanz", sagt Marty Friedrich (32) von der Professur für Arbeitswissenschaft und Innovationsmanagement.

Wer teilnehmen möchte, benötigt keine Vorkenntnisse. Treffpunkt für die Befragung ist am Hintereingang des Projekthauses MeTeOr, Erfenschlager Straße 73, Gebäude E05.