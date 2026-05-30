30.05.2026 07:10 Spielplätze, Kitas und Co.: Wie kinderfreundlich ist Chemnitz?

Am Wochenende vor dem Internationalen Kindertag stellt sich eine ziemlich einfache Frage: Wie kinderfreundlich ist Chemnitz wirklich?

Von Raik Bartnik, Linus Tresselt

Chemnitz - Am Wochenende vor dem Internationalen Kindertag stellt sich eine ziemlich einfache Frage: Wie kinderfreundlich ist Chemnitz wirklich?

Kleine Stadt, großes Gewusel: Bei der Kinderstadt in der BIP-Kreativitätsschule freuen sich Kinder- und Jugendbeauftragte Dina Norberger (l.) und Mitarbeiterin Katrin Günther über das bunte Mitmach-Chaos (vorn Samuel/9). © Petra Hornig Auf dem Papier hat die Stadt einiges zu bieten. Mehr als 42.000 Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre leben hier, es gibt etwa 100 öffentliche Spiel- und Freizeitplätze – und seit März 2025 sogar eine eigene Kinder- und Jugendbeauftragte. Dina Norberger (40) ist diese Stimme im Rathaus. Sie besucht Kitas, Horte und Schulen, spricht mit Kindern über Rechte, Nachhaltigkeit und Mitbestimmung. Sie sieht Chemnitz grundsätzlich positiv: "Es gibt viele tolle Angebote in der Stadt", sagt sie. Aber der entscheidende Satz kommt danach: "Wichtig ist, dass diese nicht gekürzt werden, weil Chemnitz sonst schnell an Attraktivität verliert." Chemnitz Lokal Nach Schließung im Frühjahr: Dieser Händler zieht in ehemaligen Saturn-Markt im Chemnitz Center Genau dort liegt der wunde Punkt. Denn um Kinder- und Jugendangebote gab es in den letzten Monaten Proteste und Demonstrationen. Träger warnten vor Einschnitten, Eltern und Jugendliche gingen für mehr Kinderrechte auf die Straße.

Einer der modernen Spielplätze in Chemnitz ist der 2024 eröffnete Spielplatz im Küchwald: (v.l.) Alanis (6), Sarah Morgenstern (30) mit Töchterchen Hailey (8 Monate), Alexis (8), Zoey (6) und Ricarda Grabowski (42). © Sven Gleisberg

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100 Spielplätze, aber die Geräte altern

Die Kita Kleeblatt an der Albert-Schweitzer-Straße betreut ab Sommer keine Kinder mehr. © Uwe Meinhold Auch bei den Kitas ist die Lage kritisch. Wegen sinkender Geburtenzahlen will die Stadt Plätze abbauen, mehrere Einrichtungen sollen bis 2028 schließen oder teilweise stillgelegt werden. Norberger setzt deshalb auf Qualität statt bloß auf Zahlen. "Es braucht einen besseren Personalschlüssel und mehr Fachkräfte, um individuell auf jedes Kind eingehen und die Qualität sichern zu können", sagt sie. Besonders kritisch sieht sie mögliche Einsparungen bei Kita-Sozialarbeitern. "Die Fachkräfte sind bereits stark mit der Betreuung der Kinder ausgelastet." Zusätzliche sozialpädagogische Aufgaben könnten das Personal weiter überfordern. Chemnitz Lokal Ausbildung für Menschen mit Behinderung: Chemnitzer Arbeitsagentur geht mit gutem Beispiel voran Auch die rund 100 Spielplätze sind ein Gradmesser. Doch Rutschen, Schaukeln und Bolzplätze altern. Müll, kaputte Geräte und fehlende Schattenplätze werden schnell zur Belastungsprobe. "Der Verschleiß ist groß", sagt Norberger. Im Doppelhaushalt stehen für Grün- und Landschaftsanlagen etwa fünf Millionen bereit – aus ihrer Sicht muss dabei auch die Sanierung und Modernisierung von Spielplätzen mitgedacht werden. Auch ganz praktische Dinge hat sie im Blick: Still- und Wickelpunkte sind inzwischen in der Familien-App der Stadt abrufbar. Kinder und Jugendliche können sich mit Ideen direkt an sie wenden. "Ich kenne viele Entscheidungsträger."

Seit letztem Jahr ist eine Chemnitzer Familien-App online. © Sven Gleisberg

Das Chemnitz Center lockt unter anderem mit Hüpfburgen. (Symbolbild) © 123RF/krugloff

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