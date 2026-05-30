Spielplätze, Kitas und Co.: Wie kinderfreundlich ist Chemnitz?
Chemnitz - Am Wochenende vor dem Internationalen Kindertag stellt sich eine ziemlich einfache Frage: Wie kinderfreundlich ist Chemnitz wirklich?
Auf dem Papier hat die Stadt einiges zu bieten. Mehr als 42.000 Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre leben hier, es gibt etwa 100 öffentliche Spiel- und Freizeitplätze – und seit März 2025 sogar eine eigene Kinder- und Jugendbeauftragte.
Dina Norberger (40) ist diese Stimme im Rathaus. Sie besucht Kitas, Horte und Schulen, spricht mit Kindern über Rechte, Nachhaltigkeit und Mitbestimmung. Sie sieht Chemnitz grundsätzlich positiv: "Es gibt viele tolle Angebote in der Stadt", sagt sie.
Aber der entscheidende Satz kommt danach: "Wichtig ist, dass diese nicht gekürzt werden, weil Chemnitz sonst schnell an Attraktivität verliert."
Genau dort liegt der wunde Punkt. Denn um Kinder- und Jugendangebote gab es in den letzten Monaten Proteste und Demonstrationen. Träger warnten vor Einschnitten, Eltern und Jugendliche gingen für mehr Kinderrechte auf die Straße.
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100 Spielplätze, aber die Geräte altern
Auch bei den Kitas ist die Lage kritisch. Wegen sinkender Geburtenzahlen will die Stadt Plätze abbauen, mehrere Einrichtungen sollen bis 2028 schließen oder teilweise stillgelegt werden.
Norberger setzt deshalb auf Qualität statt bloß auf Zahlen. "Es braucht einen besseren Personalschlüssel und mehr Fachkräfte, um individuell auf jedes Kind eingehen und die Qualität sichern zu können", sagt sie. Besonders kritisch sieht sie mögliche Einsparungen bei Kita-Sozialarbeitern. "Die Fachkräfte sind bereits stark mit der Betreuung der Kinder ausgelastet."
Zusätzliche sozialpädagogische Aufgaben könnten das Personal weiter überfordern.
Auch die rund 100 Spielplätze sind ein Gradmesser. Doch Rutschen, Schaukeln und Bolzplätze altern. Müll, kaputte Geräte und fehlende Schattenplätze werden schnell zur Belastungsprobe.
"Der Verschleiß ist groß", sagt Norberger. Im Doppelhaushalt stehen für Grün- und Landschaftsanlagen etwa fünf Millionen bereit – aus ihrer Sicht muss dabei auch die Sanierung und Modernisierung von Spielplätzen mitgedacht werden.
Auch ganz praktische Dinge hat sie im Blick: Still- und Wickelpunkte sind inzwischen in der Familien-App der Stadt abrufbar. Kinder und Jugendliche können sich mit Ideen direkt an sie wenden. "Ich kenne viele Entscheidungsträger."
Kleine Helden ganz groß – hier wird der Kindertag vorgefeiert
Anlässlich des Kindertages gibt es in Chemnitz rund um das Wochenende einiges zu erleben, einige Veranstaltungen starten schon vor dem eigentlichen Kindertag am Montag. Drei Ausflugstipps haben wir für Euch zusammengestellt.
Bereits am Samstag lädt das Chemnitz Center von 10 bis 16 Uhr zu einem bunten Familienprogramm ein. Besucher erwarten ein Kindertrödelmarkt, Hüpfburgen, zahlreiche Mitmachaktionen sowie Einblicke in die Arbeit von Landespolizei, Feuerwehr, Technischem Hilfswerk (THW), DLRG und ASB im Chemnitz Center.
Auch das Deutsche SPIELEmuseum bietet am Sonntag ein abwechslungsreiches Programm. Im Küchwald warten von 10 bis 18 Uhr auf dem Gelände des Kosmonautenzentrums "Sigmund Jähn" zahlreiche Spielmöglichkeiten auf die Kids. Geplant sind u. a. XXL-Großspiele, eine Kugelbahn, Wikingerschach, Tauziehen, Kosmonautentests und vieles mehr. Außerdem lädt die Parkeisenbahn Chemnitz am 1. Juni von 10 bis 17.30 Uhr zu Sonderfahrten ein.
Ebenfalls am 1. Juni öffnet die neu gestaltete Kinderbibliothek in der Zentralbibliothek TIETZ ihre Türen. Von 14 bis 18 Uhr sind Familien zu einem Kinderfest eingeladen. Auf dem Programm stehen eine Zaubershow mit Huxlifax, ein Kinderbuchquiz, kreative Bastelangebote, Kinderschminken und Vorlesegeschichten.
Titelfoto: Sven Gleisberg