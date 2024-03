Fundtier entdeckt? Hier bekommt Ihr in Chemnitz Hilfe

Wie verhält man sich richtig, wenn man in Chemnitz entlaufene Hunde oder Katzen findet und wo gibt es Hilfe? Eine Broschüre der Stadtverwaltung gibt Aufklärung.

Von Victoria Winkel

Chemnitz - Immer mal wieder kommt es vor, dass sich Hund, Katze & Co. selbstständig machen und Herrchen oder Frauchen weglaufen. Was muss man tun, wenn man so ein Tier findet?

Wenn ein frei laufender Hund zutraulich ist, kann man versuchen, Kontakt aufzunehmen, und die Hundemarke prüfen. © 123rf.com/yaroslaf In Chemnitz ist das Tierheim am Pfarrhübel für Fundtiere zuständig. Es nimmt die Tiere so lange in Obhut, bis die Eigentümer ermittelt sind und ihren Hund oder ihre Katze wieder abholen. Finder können aber noch mehr tun, als das Tierheim zu informieren: Bei Hunden kann man beispielsweise schauen, ob das Herrchen noch in der Nähe ist, und die Umgebung nach dem Besitzer absuchen. Ebenso ist es möglich, Anwohner oder Passanten zu fragen, ob ihnen jemand aufgefallen ist, der seinen Hund sucht. Vielleicht kennt auch jemand das Lebewesen. Bei zutraulichen Tieren kann man auch prüfen, ob sie ein Halsband mit einer Marke haben. Doch Achtung: "Frei laufende Hunde, die keinen Menschenkontakt wollen, sollten nicht mit Fangversuchen gestresst werden. Es besteht hier eine akute Verletzungsgefahr, da solche Hunde aus Angst oder weil sie sich bedrängt fühlen zubeißen können", warnen die Experten. Chemnitz Lokal Chemnitz: Ostermarsch für den Weltfrieden Kann das Tier nicht eingefangen werden und Tierheim (Telefon: 0371/5212555) oder die Integrierte Regionale Leitstelle (Telefon: 0371/4888220) sind bereits informiert, sollten die Finder das Tier beobachten und falls es wegläuft, die Richtung im Blick behalten.

Broschüre gibt Tipps