Fans besprühen City-Bahn mit "Wismut Aue": Aktion hat Nachspiel

Schmierfinken hatten eine City-Bahn vor dem Pokalspiel gegen den CFC in Thalheim beschmiert. (Symbolbild) © Uwe Meinhold

Schmierfinken hatten die City-Bahn in der Nacht vor dem Pokalspiel gegen den Chemnitzer FC auf dem Bahnhof in Thalheim verunziert, wo diese am Morgen in Richtung Chemnitz abfahren sollte.

Ein Bild des Graffiti-Zuges, gezeichnet mit dem Logo der Auer Ultras, tauchte anschließend auch auf dem Instagram-Account der FC-Erzgebirge-Aue-Fans auf.

Der vermeintliche Triumph über die Aue-Bahn in Chemnitz hielt nicht lange an. "Der Zug wurde am nächsten Tag umgehend gereinigt. Der Schaden beträgt 5000 Euro", so der Sprecher.