Galerie Roter Turm in Chemnitz: Darum ist die Rolltreppe schon wieder kaputt

Chemnitz - In der Galerie Roter Turm in Chemnitz ist aktuell wieder eine Rolltreppe außer Betrieb. Grund dafür ist ein defektes Antriebsteil.

In der Galerie Roter Turm ist die Rolltreppe vom Erdgeschoss ins erste Obergeschoss aktuell außer Betrieb. © privat

Betroffen ist die Fahrtreppe vom Erdgeschoss ins erste Obergeschoss. Der Reparaturauftrag wurde laut Center-Manager Jörg Knöfel (58) bereits vor rund zwei Wochen ausgelöst.

Allerdings werde das benötigte Ersatzteil aus dem europäischen Ausland geliefert - und genau dort käme es derzeit zu Verzögerungen.

Wann die Rolltreppe wieder läuft, ist deshalb noch unklar. Auch zu den Kosten der Reparatur können laut Knöfel aktuell keine Angaben gemacht werden. Besucher sollen das Treppenhaus oder den Fahrstuhl benutzen.