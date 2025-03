30.03.2025 14:28 Gammel-Treppen im Chemnitzer Heckert-Gebiet: Anwohner ärgern sich

Sowohl an der Johannes-Dick-Straße als auch hinter dem "Penny"-Markt in der Wolgograder Allee in Chemnitz ärgern sich Anwohner über marode Treppen.

Von Yesmina-Giselle Berndt

Chemnitz - Im Heckert-Gebiet in Chemnitz bröckeln die Treppen vor sich hin: Sowohl an der Johannes-Dick-Straße als auch hinter dem "Penny"-Markt in der Wolgograder Allee ärgern sich Anwohner über marode Stufen. Die Treppe an der Johannes-Dick-Straße weist starke Mängel auf. © Maik Börner Der Zustand beider Treppen sei der Stadtverwaltung bekannt, antwortet Baubürgermeister Michael Stötzer (52, Grüne) auf eine Ratsanfrage der AfD. Die Treppe an der Johannes-Dick-Straße werde turnusgemäß kontrolliert. "Der Zustand der Treppenanlage weist starke Mängel auf, jedoch ergeben sich noch keine akuten Unfallgefahren. Sie ist uneingeschränkt nutzbar", so Stötzer. Chemnitz Lokal Brühl-Belebung wird erneut Thema im Chemnitzer Stadtrat Dennoch sei eine grundhafte Instandsetzung ist für das laufende Jahr geplant. "Hierfür ist jedoch der bestätigte Haushalt 2025/2026 erforderlich." Die Kosten für die Sanierung werden auf 560.000 Euro geschätzt. Eine Instandsetzung der Anlage an der Wolgograder Allee, die sich zum Teil in Privatbesitz befindet, ist laut Stötzer vorerst nicht geplant.

Titelfoto: Maik Börner