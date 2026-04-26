Ganz schön tapfer: Erste Badefans trauen sich in den Stausee Rabenstein

Chemnitz - Bei strahlendem Sonnenschein, aber frischen 9 Grad Lufttemperatur wagten sich am Sonntag die ersten Unerschrockenen in den Stausee Rabenstein in Chemnitz . Traditionell wurde die Saison mit dem Anbaden eröffnet.

Beim Familienfest zur Saisoneröffnung genossen viele Chemnitzer gestern die Sonne. © Ralph Kunz

"Erfrischend", kommentierte Guido Eckhold (44) die Wassertemperatur. Immerhin: "Das Wasser ist wärmer als die Luft."

11 Grad misst der Stausee aktuell. Eckholds Tipp als erfahrener Teilnehmer des Anbadens: "Einfach reinrennen und dann springen."

Laut Betriebsleiter Robin Halank (36) gab es am Sonntag insgesamt etwa 50 Mutige, die sich ins kalte Wasser getraut haben.