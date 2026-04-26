Ganz schön tapfer: Erste Badefans trauen sich in den Stausee Rabenstein

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Ganz schön mutig: Am Sonntag sprangen die ersten Badefans in den Stausee Rabenstein. Es war erfrischend: 11 Grad misst der Stausee aktuell.

Von Yesmina-Giselle Berndt

Chemnitz - Bei strahlendem Sonnenschein, aber frischen 9 Grad Lufttemperatur wagten sich am Sonntag die ersten Unerschrockenen in den Stausee Rabenstein in Chemnitz. Traditionell wurde die Saison mit dem Anbaden eröffnet.

Beim Familienfest zur Saisoneröffnung genossen viele Chemnitzer gestern die Sonne.
Beim Familienfest zur Saisoneröffnung genossen viele Chemnitzer gestern die Sonne.  © Ralph Kunz

"Erfrischend", kommentierte Guido Eckhold (44) die Wassertemperatur. Immerhin: "Das Wasser ist wärmer als die Luft."

11 Grad misst der Stausee aktuell. Eckholds Tipp als erfahrener Teilnehmer des Anbadens: "Einfach reinrennen und dann springen."

Laut Betriebsleiter Robin Halank (36) gab es am Sonntag insgesamt etwa 50 Mutige, die sich ins kalte Wasser getraut haben.

Guido Eckhold (44) gehörte zu den Mutigen und wagte sich ins kalte Wasser des Stausees.
Guido Eckhold (44) gehörte zu den Mutigen und wagte sich ins kalte Wasser des Stausees.  © Ralph Kunz
Deine täglichen News aus Chemnitz

Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.

  • Lokale Nachrichten aus Chemnitz & Umgebung
  • Exklusive Hintergrundberichte
  • Jederzeit abbestellbar
Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Mit deiner Anmeldung stimmst du unseren Datenschutzbestimmungen zu.

Der reguläre Badebetrieb startet im Mai. "Nächste Woche ist es wahrscheinlich noch ein bisschen zu kalt", so Nicole Werner (35, Veranstaltungsmanagerin).

Der Stausee hat dann von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Erwachsene zahlen 5,50 Euro, Kinder bis sechs Jahre 3 Euro.

Titelfoto: Bildmontage: Ralph Kunz (2)

Mehr zum Thema Chemnitz Lokal: