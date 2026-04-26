Ganz schön tapfer: Erste Badefans trauen sich in den Stausee Rabenstein
Chemnitz - Bei strahlendem Sonnenschein, aber frischen 9 Grad Lufttemperatur wagten sich am Sonntag die ersten Unerschrockenen in den Stausee Rabenstein in Chemnitz. Traditionell wurde die Saison mit dem Anbaden eröffnet.
"Erfrischend", kommentierte Guido Eckhold (44) die Wassertemperatur. Immerhin: "Das Wasser ist wärmer als die Luft."
11 Grad misst der Stausee aktuell. Eckholds Tipp als erfahrener Teilnehmer des Anbadens: "Einfach reinrennen und dann springen."
Laut Betriebsleiter Robin Halank (36) gab es am Sonntag insgesamt etwa 50 Mutige, die sich ins kalte Wasser getraut haben.
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Der reguläre Badebetrieb startet im Mai. "Nächste Woche ist es wahrscheinlich noch ein bisschen zu kalt", so Nicole Werner (35, Veranstaltungsmanagerin).
Der Stausee hat dann von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Erwachsene zahlen 5,50 Euro, Kinder bis sechs Jahre 3 Euro.
Titelfoto: Bildmontage: Ralph Kunz (2)