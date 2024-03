GDL-Streik ab Donnerstag: Diese Bahnen fahren trotzdem in Chemnitz

Chemnitz - Noch für diese Woche hat die GDL im Tarifstreit mit der Deutschen Bahn erneut zum Streik aufgerufen . Doch in Chemnitz und Umgebung stehen nicht alle Bahnen still.

Die Chemnitzer City-Bahn fährt am Donnerstag und Freitag trotz Streik planmäßig. © Maik Börner

Für insgesamt 35 Stunden wird gestreikt, verkündete GDL-Chef Claus Weselsky am gestrigen Montag. Im Güterverkehr soll bereits am Mittwoch, um 18 Uhr, der Ausstand beginnen. Im Personenverkehr in der Nacht zu Donnerstag, um 2 Uhr.

Doch in Chemnitz können Pendler teilweise aufatmen. Wie die City-Bahn Chemnitz am heutigen Mittwoch mitteilte, ist sie nicht von dem Streik betroffen und bietet ihre Verbindungen fahrplanmäßig an.

Dennoch kann es auch hier zu Ausfällen oder Verspätungen kommen, "da die City-Bahn zu einem großen Teil Infrastruktur der Deutschen Bahn nutzt", teilte die City-Bahn mit.

Auch die Mitteldeutsche Regiobahn (MRB) teilte mit, dass sie ihre Linien regulär bedient. Doch auch hier kann es aufgrund der Streikmaßnahmen zu Einschränkungen kommen.

Fahrgäste werden in jedem Fall gebeten, sich vor Fahrtantritt über die bekannten Auskunftsmedien der Verkehrsunternehmen zu informieren.