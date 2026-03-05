Chemnitz begeht 25. Friedenstag: Verkehrsbehinderungen möglich

Am 5. März 1945 fand ein großflächiger Bombenangriff der Alliierten auf Chemnitz statt. Am heutigen Friedenstag wird daran erinnert und der Opfer gedacht.

Von Victoria Winkel

Chemnitz - Am heutigen Donnerstag erinnert Chemnitz mit dem Friedenstag an die großflächige Zerstörung der Stadt vor 81 Jahren durch die Alliierten im Zweiten Weltkrieg und gedenkt der Opfer der Bombardierungen. Der 25. Friedenstag steht unter dem Motto: "Friedenstüchtig bleiben!". Durch die Veranstaltungen kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Die Friedenswege starten an zehn verschiedenen Punkten und enden alle auf dem Chemnitzer Neumarkt. Während der Friedenswege kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen. © Sebastian Willnow/dpa Als Auftakt zum Gedenktag findet um 10 Uhr eine Kranzniederlegung auf dem Städtischen Friedhof statt, gefolgt von der Eröffnung des Friedenskreuzes um 11.30 Uhr auf dem Chemnitzer Neumarkt, bevor dann am Nachmittag die Friedenswege zur Hauptveranstaltung in der Innenstadt starten. Die insgesamt zehn Friedenswege beginnen an verschiedenen Orten in Chemnitz und verlaufen auch nicht schnurgerade zum Markt. Die Startpunkte sind: Haus der Gewerkschaft, DGB Chemnitz (Augustusburger Straße 33), um 16.30 Uhr



Lutherkirche Schönau (Zwickauer Straße 255), um 16.30 Uhr



Stele in der Turnstraße 39, um 16.30 Uhr



ASB Wohnzentrum (Rembrandtstraße 15), um 17 Uhr



Jüdische Gemeinde (Stollberger Straße 28), um 17 Uhr



"ZUHAUSE" - Brühl, 17 Uhr



Propsteikirche St. Johannes Nepomuk (Hohe Straße 1), 17 Uhr



Friedenskirche (Kaßbergstraße 30), um 17 Uhr



St. Petrikirche (Theaterstraße), um 17 Uhr

Die Teilnehmer der Friedenswege werden um 18 Uhr auf dem Neumarkt erwartet.

Stadt warnt vor Verkehrsbehinderungen