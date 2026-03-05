Chemnitz begeht 25. Friedenstag: Verkehrsbehinderungen möglich
Chemnitz - Am heutigen Donnerstag erinnert Chemnitz mit dem Friedenstag an die großflächige Zerstörung der Stadt vor 81 Jahren durch die Alliierten im Zweiten Weltkrieg und gedenkt der Opfer der Bombardierungen. Der 25. Friedenstag steht unter dem Motto: "Friedenstüchtig bleiben!". Durch die Veranstaltungen kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen.
Als Auftakt zum Gedenktag findet um 10 Uhr eine Kranzniederlegung auf dem Städtischen Friedhof statt, gefolgt von der Eröffnung des Friedenskreuzes um 11.30 Uhr auf dem Chemnitzer Neumarkt, bevor dann am Nachmittag die Friedenswege zur Hauptveranstaltung in der Innenstadt starten.
Die insgesamt zehn Friedenswege beginnen an verschiedenen Orten in Chemnitz und verlaufen auch nicht schnurgerade zum Markt.
Die Startpunkte sind:
- Haus der Gewerkschaft, DGB Chemnitz (Augustusburger Straße 33), um 16.30 Uhr
- Lutherkirche Schönau (Zwickauer Straße 255), um 16.30 Uhr
- Stele in der Turnstraße 39, um 16.30 Uhr
- ASB Wohnzentrum (Rembrandtstraße 15), um 17 Uhr
- Jüdische Gemeinde (Stollberger Straße 28), um 17 Uhr
- "ZUHAUSE" - Brühl, 17 Uhr
- Propsteikirche St. Johannes Nepomuk (Hohe Straße 1), 17 Uhr
- Friedenskirche (Kaßbergstraße 30), um 17 Uhr
- St. Petrikirche (Theaterstraße), um 17 Uhr
Die Teilnehmer der Friedenswege werden um 18 Uhr auf dem Neumarkt erwartet.
Stadt warnt vor Verkehrsbehinderungen
Um 21 Uhr ist dann der Abschluss am Friedenskreuz mit einem gemeinsamen Innehalten. Es soll ein Zeichen gesetzt werden für Frieden und Zusammenhalt in der Stadtgesellschaft.
Das detailierte Programm zum 25. Friedenstag findet ihr unter chemnitzer-friedenstag.de.
"Wir weisen darauf hin, dass ab zirka 11.30 Uhr in der Innenstadt mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen ist", heißt es dazu aus dem Chemnitzer Rathaus.
Kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges, am 5. März 1945 wurde Chemnitz durch Bombenangriffe der Alliierten großflächig zerstört. Bei dem Angriff kamen mehr als 2000 Menschen ums Leben.
Titelfoto: Kristin Schmidt