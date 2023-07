Gerettet! Chemnitzer Restaurant "Hispano" öffnet nächste Woche mit neuem Konzept

Das "Hispano" in der Straße der Nationen soll ab dem kommenden Mittwoch wieder öffnen - mit neuer Speisekarte und unter einem neuen Chef. © Kristin Schmidt

Tapas, Nachos und Co. sind nun Geschichte! Wie "Hispano"-Chef Michael Weniger (37) auf Facebook mitteilt, wird aus dem spanischen Lokal ein internationales Schnitzel-Restaurant.

Der Name "Hispano" soll allerdings erhalten bleiben, auch wenn es offenbar keine spanischen Gerichte mehr geben wird. Zudem soll das Restaurant einen neuen Boss bekommen - Michael Weniger gibt seinen Posten als Chef auf.

Wie TAG24 erfuhr, wird der 37-Jährige künftig nichts mehr mit dem Lokal zu tun haben, er gibt es völlig aus der Hand.

In den kommenden Tagen sollen konkrete Infos über das neue Schnitzel-Restaurant veröffentlicht werden.

Schon am kommenden Mittwoch (26. Juli), also in gut einer Woche, steht die Eröffnung des neuen Schnitzel-Lokals an.