Giftalarm an Chemnitzer Schule: Weißes Pulver in Aula verstreut

An der Marianne-Brand-Oberschule in Chemnitz kam es am heutigen Freitagvormittag zu einem ABC- Einsatz.

Von Sarah Fuchs

Chemnitz - An der Marianne-Brand-Oberschule in Chemnitz kam es am heutigen Freitagvormittag zu einem ABC- Einsatz. Ein Großaufgebot an Rettungsdiensten sind vor Ort. © Haertelpress Gegen 11 Uhr wurden die Rettungskräfte in die Schule in der Vettersstraße gerufen. Dort war nach bisher unbestätigten Angaben in der Aula ein weißes Pulver verstreut worden. Vorortinformationen zufolge hatte dieses bei den Schülern Atemnot und Augenreizungen verursacht. Der leitende Notarzt sowie der Rettungsdienst waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Ersten Informationen zufolge gibt es mehrere Verletzte. Das Schulgebäude ist inzwischen komplett evakuiert worden. Nähere Einzelheiten sind bisher noch nicht bekannt. Sobald Neuigkeiten vorliegen, informiert TAG24 Euch an dieser Stelle.

