Nachfahren von Holocaust-Opfern besuchen Chemnitz

Chemnitz - Die jüdischen Vorfahren von Hannah Allen (45) und William Godwin (42) hatten in Chemnitz gewirkt - mussten jedoch fliehen und wurden schließlich von den Nationalsozialisten ermordet. Nun waren sie in der Stadt auf Spurensuche.

"Es ist so leicht, nicht über Geschichte zu stolpern", schildert William. Daher seien die Steine eine gute Methode des Gedenkens. "Stolpern ist kein Akt der Missachtung, sondern ein Akt des Engagements", so William weiter.

Als sie erfuhren, dass in der Schumannstraße - vor dem ehemaligen Wohnhaus der Familie Magen - an ihre Vorfahren mittels Stolpersteinen gedacht wurde, fassten sie den Entschluss, nach Chemnitz zu kommen.

Das Engagement von Hannah und William ist ein deutliches Signal: "Es zeigt, dass die Nachfahren immer noch großes Interesse an der Aufklärung des Schicksals ihrer Vorfahren haben", so Nitsche. Hannah und Allen reisen am Freitag wieder ab - und wollen Chemnitz auf jeden Fall wieder besuchen.