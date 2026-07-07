Glücksbringer suchen Nachwuchs: Sachsens Schornsteinfegern gehen die Meister aus

Chemnitz - Mit dem Image als Glücksbringer, festem Kundenstamm und abwechslungsreicher Tätigkeit sollte der Beruf Schornsteinfeger ein Selbstläufer sein. Doch die "Schwarze Branche" hat Nachwuchssorgen: Die Meister werden knapp.

Obermeister Heiko Hirsch (58) würde gern mehr Schornsteinfeger für die Meisterausbildung begeistern. © Kristin Schmidt

"In westlichen Bundesländern hat die Hälfte aller Schornsteinfeger den Meister, im Osten nur etwa 15 Prozent", sagt Heiko Hirsch (58), Obermeister der Innung.

Die Folge: Für rund zehn Prozent der Kehrbezirke fehlt ein Bezirksschornsteinfeger, der hoheitliche Aufgaben wie Feuerstättenschau und Bauabnahmen wahrnimmt. In der Region Chemnitz sind von insgesamt 132 Kehrbezirken 120 besetzt.

"Für die übrigen Bezirke hat die Landesdirektion Sachsen eine kommissarische Verwaltung durch benachbarte Bezirksschornsteinfeger angeordnet oder Bezirke dauerhaft aufgeteilt", so eine Behörden-Sprecherin. "Die Nachbesetzung frei werdender Bezirke gestaltet sich zunehmend schwieriger."

Auch der Obermeister weiß: "Es fehlt die Bereitschaft, in die Selbstständigkeit zu gehen." Dabei gäbe es Anreize: "Wer als Meister einen Bezirk übernimmt, muss nicht mühsam einen Kundenstamm aufbauen wie in anderen Handwerksberufen."