Nach Spott über Chemnitzer Marktbaum: Wie geht es der Silberlinde?

Chemnitz - Er wurde als "lächerlich" geschmäht, kurz nach dem Einpflanzen alle naselang vermessen und Anfang 2024 sogar sein Wiederausgraben formal beantragt: der Chemnitzer Marktbaum.

Direkt nach der Pflanzung hatte es viel Spott über die dürftige Größe der Silberlinde gegeben. © Kristin Schmidt

Mittlerweile hat sich die einst magere Krone deutlich verzweigt und aus dem besenstielartigen Gewächs ist ein rundlicher, dicht belaubter Jungbaum geworden.

Auch die jüngste Hitzewelle überstand die Silberlinde inmitten von Pflastersteinen unbeschadet. Im Grünflächenamt wird die Entwicklung des Marktbaumes mit Wohlwollen registriert:

"Seit diesem Jahr hat das Wachstum die für die Silberlinde typische hohe Dynamik angenommen. Es kann davon ausgegangen werden, dass in diesem Jahr ein Höhenwachstum von rund 30 Zentimetern erreicht wird", so eine Stadtsprecherin.

Trotz seiner viel diskutierten Vorgeschichte und des Standortes mitten im Pflaster erhält der Marktbaum keine Extra-Pflege.