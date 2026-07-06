Nach Eier-Attacke bei Chemnitzer CSD: Grüne fordern schnelle Aufklärung

Chemnitz - Hässliche Szenen beim Christopher Street Day (CSD) am Samstag in Chemnitz : Aus einem Wohnhaus wurden Eier auf die Demo geworfen. Ein Rollstuhlfahrer wurde dabei leicht verletzt . Die Grünen verurteilen die Attacke und fordern Aufklärung.

Grünen-Stadtrat Joseph Israel (27, r.) verurteilt die Eier-Attacke auf den Chemnitzer CSD. © Kristin Schmidt

"Durch die willkommene und offene Atmosphäre des CSDs wurde unsere Stadt am Wochenende zu einem Wohlfühlort für queere Menschen. Umso schockierender sind die Berichte über einen Eierwurf auf Demoteilnehmer", sagt Grünen-Stadtrat Joseph Israel (27).



Die Meinungs- und Demonstrationsfreiheit sei ein hohes Gut, führt der 27-Jährige aus. Damit Menschen weiterhin frei ihre Meinung auf die Straße bringen können, "müssen Polizei und Behörden diesen Vorfall schnellstmöglich aufklären", so Israel.

Die Ermittlungen der Polizei laufen bereits. Diese richten sich gegen einen bislang unbekannten Täter. Die Eier flogen lauf Polizeiangaben aus einem Wohnhaus am Brühl.

Insgesamt sprachen die Beamten gegenüber TAG24 allerdings von einer überwiegend friedlichen Veranstaltung.