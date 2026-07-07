Chemnitzer Sportplatz-Zoff geht weiter: Training ja, Heimspiele nein

Chemnitz - Vor einem Jahr gab es mächtig Knatsch um den Sportplatz an der Markersdorfer Straße. Der TSV Germania Chemnitz war sauer, weil der Stadtteilclub Athletic Sonnenberg plötzlich die Anlage nutzen sollte . Jetzt kam heraus: Richtige Fußballspiele können dort gar nicht stattfinden.

Der Sportplatz Markersdorfer Straße bleibt eine reine Trainingsanlage. © Ralph Kunz

Aus dem Chemnitzer Rathaus heißt es auf eine Anfrage der AfD-Ratsfraktion: "Aufgrund der geringen Anzahl an vorhandenen Räumlichkeiten ist ein Spielbetrieb nicht möglich."

Heißt: Training ja, Heimspiele nein. Der erst 2023 errichtete neue Container mit Umkleiden und Sanitäranlagen löst das Problem nicht. Denn laut Rathaus wurde der "ausschließlich für den Trainingsbetrieb konzipiert".

Ob sich das bald ändert, ist offen. Zwar prüfe die Stadt "eine Erweiterung des Containerbaus". Doch auch hier folgt sofort der Dämpfer: "Aufgrund des Außenbereichs und des Flächendenkmals Stadtpark ist derzeit die Erteilung einer Baugenehmigung nicht absehbar."