Grippewelle überrollt Chemnitz ungewöhnlich früh: So viele Fälle gab es bereits

Chemnitz - In Chemnitz hat die Grippewelle in diesem Jahr ungewöhnlich früh begonnen.

Halsschmerzen, Fieber, Husten: Die Grippe schlägt in diesem Jahr in Chemnitz schon ganz früh zu. (Symbolbild) © 123rf/petrunina

"Statt wie meist im Januar/Februar verzeichnen wir bereits jetzt deutlich steigende Fallzahlen", teilt das Rathaus mit. Zwischen der 40. und 50. Kalenderwoche wurden demnach bereits 160 Influenzafälle verzeichnet - deutlich mehr als im gleichen Zeitraum 2024 (19 Fälle) und 2023 (89 Fälle).

Angesichts der steigenden Zahlen rät das Gesundheitsamt allen, die in dieser Saison noch keine Grippeimpfung erhalten haben, diese zügig nachzuholen. Erste Anlaufstelle dafür seien immer Haus- bzw. Kinderärzte.

Aufgrund der aktuellen Lage bietet das Amt für Gesundheit und Prävention (Am Rathaus 8, 2. Etage) am 18. Dezember (14 bis 17 Uhr) eine zusätzliche Grippeimpfsprechstunde ohne Terminvereinbarung an.