Lotto-Glück in Chemnitz: Sechs Spieler dürfen sich freuen
Chemnitz - Sechsfaches Lotto-Glück in Chemnitz!
Lottospieler aus Chemnitz konnten sich in der vergangenen Woche im Spiel 6aus49 über insgesamt sechs Gewinne freuen.
Bei der Ziehung am Samstag gab es für drei Lottospieler jeweils 19.836 Euro in der Gewinnklasse 3.
Zwei weitere Glückspilze konnten in der Gewinnklasse 4 jeweils 6524 Euro ergattern. Einen weiteren Gewinn gab es mit über 7497 Euro in der Mittwochsziehung.
