Große Ernüchterung in Chemnitz: Kein Cent von der Sportmilliarde

Chemnitz - Ernüchterung nach der ersten Vergaberunde für die Sportmilliarde des Bundes: Für keines der fünf eingereichten Chemnitzer Vorhaben gibt es Geld aus diesem Fördertopf. Für die ersten 333 Millionen Euro waren Wunschprojekte mit einem Volumen von 7,5 Milliarden Euro eingegangen.

Stadträtin Yvonne Kilian (47, FDP) war "sehr überrascht", dass Chemnitz leer ausging. © Ralph Kunz

Chemnitz hatte sich mit zwei Kunstrasenplätzen, der Sanierung der Kältetechnik im Jutta-Müller-Eissportzentrum sowie der Sporthallen am Schlossteich und der SG Adelsberg für die begehrten Zuschüsse beworben.

"Eine Hiobsbotschaft für den Chemnitzer Sport", sagt FDP-Stadträtin Yvonne Kilian (47) und kündigt an: "Wir werden nach dieser Entscheidung beim Sondervermögen genau hinschauen, ob sich die Priorisierung dort in Richtung Sport verschieben sollte."

Für AfD-Stadtrat Nico Köhler (49) ist die ausbleibende Förderung der Chemnitzer Sportinvestitionen ein "Beispiel dafür, wie massiv der Bedarf in den Kommunen und wie unzureichend die tatsächliche Förderung ausfällt".