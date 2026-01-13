Große Suchaktion in Chemnitz: Frau aus Pflegeheim verschwunden

Chemnitz - Große Sorge um Gabriele (66) aus Chemnitz : Die Rentnerin verschwand am Montagabend aus einer Pflegeeinrichtung. Seitdem wird sie vermisst. Die Zeit drängt: Laut Polizei könnte sich die Chemnitzerin in einer hilflosen Lage befinden.

Gabriele (66) aus Chemnitz verschwand aus einem Pflegeheim. Die Polizei sucht nach ihr. © Bildmontage: 123rf/fotohenk, Polizei

Wie die Polizei mitteilt, hatte die 66-Jährige am Montagabend kurz nach 17 Uhr eine Pflegeeinrichtung im Stadtteil Schloßchemnitz verlassen - seitdem kehrte sie nicht zurück.



Zuletzt wurde sie gegen 17 Uhr an der Einrichtung gesehen, danach verliert sich ihre Spur. "Die Polizei führt seit den Nachtstunden Suchmaßnahmen insbesondere im Stadtgebiet durch, wobei auch eine Drohne über Waldgebieten, wie dem Küchwald, zum Einsatz kam", so eine Polizeisprecherin.

Am Dienstagvormittag ging die Suche weiter: Ein spezieller Personenspürhund kam zum Einsatz. Er verfolgte die Spur der Vermissten bis zu einer Bushaltestelle in der Leipziger Straße. Doch auch dort konnte die Rentnerin nicht aufgefunden werden.

Dabei drängt die Zeit! "Die 66-Jährige befindet sich möglicherweise in einer hilflosen Lage", teilt die Polizei mit. Laut den Beamten könnte sich die Frau im Stadtgebiet Chemnitz aufhalten, möglicherweise aber auch in der Region um Hartmannsdorf, Herrenhaide und Burgstädt oder anderenorts.