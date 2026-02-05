Müllbeseitigung als Ehrenamt: Diese Chemnitzerin macht ihren Dreck jetzt "alleene"

Chemnitz - Wer auf dem Sonnenberg in Chemnitz wohnt, kennt’s: Erst steht eine Tüte da, dann ein Sack - und plötzlich eine halbe Wohnung. Iris Walther (63) hat darauf keine Lust mehr und macht einfach sauber. Sie ist Kopf vom "Dreckweg-Kollektiv" und hat sich vor allem eine Ecke vorgenommen, die lange als Müll-Magnet galt: die Glasmüll-Container hinter der Markuskirche an der Tschaikowski-Straße.

Die gute Seele vom Chemnitzer Sonnenberg: Iris Walther (63) vom "Dreckweg-Kollektiv" sammelt Müll an den Glasmüllcontainern hinter der Markuskirche an der Tschaikowski-Straße. © Uwe Meinhold

"Viele Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte, war hier komplett alles vermüllt, worüber viele sehr unglücklich waren", sagt Walther.

Sie blieb dran, räumte weg, meldete beim städtischen Mängelmelder, bis der Knoten platzte: Textilcontainer weg, Beet hin. "Wir haben hier ein Blumenbeet angelegt und schauen jeden Tag, dass alles aufgeräumt bleibt."

Das "Dreckweg-Kollektiv" ist kein städtisches Projekt und kein bezahlter Einsatz, sondern Ehrenamt pur. "Reine Bürgerinitiative, die im Mai 2024 als eine Ein-Frau-Initiative angefangen hat", sagt Walther.

Aus dem Wunsch nach "einem Menschen, der auch mitmacht" wurde eine kleine Armee: "Und jetzt sind wir über 50." Treffen? Regelmäßig auf dem gesamten Sonnenberg, wenn’s geht: "Immer Freitagnachmittag und Sonntag früh."

Organisiert wird per WhatsApp, der Name entstand demokratisch - "nahezu einstimmig". Warum "Kollektiv"? "Die meisten sind so zwischen 30 und 40. Und die fanden das Wort 'Kollektiv' einfach toll."