Kreuzungscrash in Chemnitz: BMW knallt gegen Krankenwagen

Chemnitz - Unfall in Chemnitz am Mittwochnachmittag!

Auf der Kreuzung Clausstraße/Carl-von-Ossietzky-Straße stieß ein BMW gegen einen Krankenwagen. © Chempic

Der Crash geschah gegen 16 Uhr auf der Kreuzung Clausstraße/Carl-von-Ossietzky-Straße. Aus bislang unbekannter Ursache stieß ein BMW seitlich in einen Krankenwagen.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Blechschaden. Die Kreuzung musste teilweise gesperrt werden.



Laut ersten Informationen kam die BMW-Fahrerin in ein Krankenhaus. Zur genauen Unfallursache ermittelt nun die Polizei.