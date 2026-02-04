Kreuzungscrash in Chemnitz: BMW knallt gegen Krankenwagen
Chemnitz - Unfall in Chemnitz am Mittwochnachmittag!
Der Crash geschah gegen 16 Uhr auf der Kreuzung Clausstraße/Carl-von-Ossietzky-Straße. Aus bislang unbekannter Ursache stieß ein BMW seitlich in einen Krankenwagen.
An beiden Fahrzeugen entstand ein Blechschaden. Die Kreuzung musste teilweise gesperrt werden.
Laut ersten Informationen kam die BMW-Fahrerin in ein Krankenhaus. Zur genauen Unfallursache ermittelt nun die Polizei.
Nur wenige Stunden zuvor krachte es auch in Altchemnitz. Hier stieß ein BMW frontal gegen einen Renault. Die Straße musste komplett gesperrt werden.
Titelfoto: Chempic