Großeinsatz auf Chemnitzer Kaßberg: Chemie-Messie lagerte Explosives in Blumentöpfen

Chemnitz - Anwohner auf dem Kaßberg in Chemnitz erlebten ihre zweite Explosionsnacht. Feuerwehr und Polizei hatten in der "Chemikalien-Wohnung" in der Andréstraße erneut jede Menge explosive Stoffe gefunden, die in der Dunkelheit im Garten des Mehrfamilienhauses gesprengt wurden. Zuvor wurden 32 Bewohner aus drei Häusern evakuiert.