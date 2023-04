22.04.2023 07:17 961 Großer Andrang bei Ehrung vom alten Chemnitzer Flugplatz

Der ehemalige Flugplatz in Chemnitz ist ein spannender Geschichtsort. Um an diesen zu erinnern, steht in der Stollberger Straße nun eine Erinnerungsstele.

Von Bernd Rippert

Chemnitz - Der Andrang war gewaltig: Mehr als 100 Anwohner und Fans der Anlage kamen am Donnerstagnachmittag zur Enthüllung der Erinnerungsstele vor dem ehemaligen Chemnitzer Flugplatz in der Stollberger Straße. Baubürgermeister Michael Stötzer (50, Grüne) weihte die 13. Säule an geschichtsträchtigen Orten ein. Zahlreiche Besucher kamen zur Einweihung der Erinnerungsstele am ehemaligen Flugplatz. © Uwe Meinhold Stötzer betonte, dass Chemnitz seine reiche Geschichte zeigen wolle. Ein ehemaliger Flugplatz sei ein Alleinstellungsmerkmal für die Stadt. Ein sehr spannender Geschichtsort, wie der Historiker Norbert Engst (39) erklärte: "Zehntausende Chemnitzer kamen 1924 zum Flugplatz-Werbetag an den damaligen Stadtrand. Es gab Dreiecksrennen, Ballonfahrten, und Kunstflieger drehten ihre Kreise." Am 2. Mai 1926 war offizielle Einweihung des Flugplatzgebäudes. Von Anfang an war Chemnitz Station von zwei Fluglinien: Dresden-Nürnberg und Chemnitz-Bremen. 1937 wurde der Flugbetrieb eingestellt. Den Krieg überstand das Gelände gut, ab 1958 starteten und landeten wieder Passagiere. Nun ging es sogar zum Urlaub an die Ostsee. Erfolgreichstes Jahr war laut Norbert Engst 1959 mit 18.500 Passagieren. 1962 kam das Ende für den Flugplatz. Die Flugzeuge wurden zu groß für die Landebahn. Die DDR-Gesellschaft für Sport und Technik (GST) nutzte das Areal anschließend für Segelflieger und Fallschirmspringer. Mit den DDR-Meisterschaften im Fallschirmspringen in Karl-Marx-Stadt war dann endgültig Schluss - das Gelände wurde gebraucht für den Bau des Heckert-Wohngebietes. Chemnitz Lokal Mehr als 400 limitierte Vinyl-Releases zum offiziellen Feiertag der Schallplatte Der Besitzer des Ex-Flughafengebäudes sponserte die Stele. Zur Eröffnung tanzten die "Ikarus Line-Dancer". Enthüllung mit Bürgermeister Michael Stötzer (50, Grüne), Stadtteilmanager Thomas Rosner (39) und Historiker Norbert Engst (39, v.l.). © Uwe Meinhold Das berühmte Luftschiff "Graf Zeppelin" flog 1930 über den Chemnitzer Hof und landete auf dem Flugplatz. 100.000 Zuschauer feierten das Ereignis. © Repro: Heinz Patzig Einstiger Interflug-Pilot begann Fliegerkarriere in Chemnitz Ex-Pilot Guntram Kempe (73) mit einer alten Flugkarte vor dem Modell des Chemnitzer Flugplatzes. © Uwe Meinhold Der frühere Chemnitzer Flugplatz steckt voller Geschichten. Zur Einweihung der Stele erinnerte sich Armin Lippmann (87) daran, wie sein Vater 1930 hier gelandet war, um seine Verlobte zu begrüßen. "1957 machte ich hier einen Rundflug über die Stadt - zum Preis von 15 Mark." Seine Fliegerkarriere begann Guntram Kempe (73) an der Stollberger Straße: "Ich war ab 1963 als Segelflieger aktiv." 1969 ging Kempe zum Pilotenstudium nach Berlin, startete 1972 als Co-Pilot der Interflug auf einer Antonow 24, wechselte 1975 auf die Tupolew 134 und war ab 1982 selbst Kommandant. Der Pilot war es auch, der den Stadtrat gebeten hatte, am früheren Flugplatz eine Erinnerung anzubringen. Das brachte dann Stadtteilmanager Thomas Rosner (39) auf den Weg. "Die dritte von rechts bin ich": Gisela Ranft (89) arbeitete einst als Sekretärin am Flugplatz. © Uwe Meinhold An rund 20 gute Kollegen erinnerte sich die Flugplatz-Sekretärin Gisela Ranft (89). Sie bedauert noch heute, dass der 1962 geplante Flugplatz-Neubau in Auerswalde nicht klappte. AfD-Stadtrat Nico Köhler (47) freut sich über die Stele: "Ein großes Stück Stadtgeschichte."

Titelfoto: Uwe Meinhold, Repro: Heinz Patzig