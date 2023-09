06.09.2023 15:08 3.062 Großer Stromausfall in Chemnitz: Mehrere Stadtteile betroffen

In Chemnitz fiel am Mittwochnachmittag in mehreren Stadtteilen der Strom aus. Der Stromausfall soll 60 bis 90 Minuten andauern.

Von Fabian Windrich

Chemnitz - Großer Stromausfall in Chemnitz am Mittwochnachmittag! In Chemnitz-Ebersdorf fielen Ampeln aus, auch die CVAG-Anzeigetafeln blieben dunkel. © Ralph Kunz In den Stadtteilen Adelsberg, Ebersdorf, Hilbersdorf gibt es derzeit massive Probleme mit der Stromversorgung. Apotheken, Tankstellen und Geschäfte blieben dunkel, teilweise sollen auch Ampeln ausgefallen sein. Laut der "inetz"-Störungshotline soll der Stromausfall etwa 60 bis 90 Minuten dauern. Mitarbeiter würden derzeit an der Behebung des Problems arbeiten. Der Grund dafür ist derzeit noch nicht bekannt.

Titelfoto: Ralph Kunz