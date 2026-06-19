Jetzt steht es fest: Diese Geschäfte ziehen ins Chemnitzer Kaufhof-Gebäude
Chemnitz - Der frühere Galeria-Kaufhof-Glasbau am Neumarkt in Chemnitz geht auf Vollvermietung zu. Das bestätigte die zur Krieger-Gruppe gehörende Center-Management-Gesellschaft (CMC). Der Vermieter und Verwalter hat jetzt weitere Mieter für das Haus vorgestellt.
Im Erdgeschoss ziehen ab Herbst der Modemarkt Wöhrl, die Drogeriekette dm und ein Markt von Familien-Modehändler Ernsting’s Family ein.
Besonders Wöhrl soll mit rund 2000 Quadratmetern Publikumsmagnet werden. Das Modehaus will im November in Chemnitz seine 30. Filiale eröffnen und verspricht 25 neue Arbeitsplätze.
Wöhrl-Chef Thomas Weckerlein (57): "Chemnitz bietet als drittgrößte Stadt Sachsens mit einem weitreichenden Einzugsgebiet ein großes Potenzial für unsere Markenwelt."
Auch im ersten Obergeschoss soll die Vermietung fast durch sein. Mit den letzten beiden Mietern stehe man kurz vor der Vertragsunterzeichnung, sagt der neue CMC-Chef Martin Lange (57).
Namen nennt er noch nicht. Erst wenn alles wirklich in Sack und Tüten sei, sollen sie öffentlich werden.
Städtische Ämter ziehen ins Kaufhof-Gebäude: Fertigstellung im Oktober geplant
Klar ist dagegen, was darüber passiert: In die zweite bis vierte Etage ziehen städtische Ämter aus dem Moritzhof und der Alten Post. "Dafür werden im Moment die Deckenausschnitte vergrößert", sagt Lange. Im Oktober wolle man fertig sein. Ganz ohne Nervenflattern wird es wohl nicht laufen: "Zum Ende hin wird es immer eng."
Offen ist noch, was dm und Ernsting’s Family mit ihren bisherigen Innenstadt-Standorten machen. Der dm-Markt sitzt aktuell in der Galerie Roter Turm, Ernsting's direkt neben dem Kaufhof.
Ob der Galerie-Standort aufgegeben wird, will dm kommende Woche erklären. Ernsting’s Family ließ eine Anfrage unbeantwortet.
Titelfoto: Ralph Kunz