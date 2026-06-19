Jetzt steht es fest: Diese Geschäfte ziehen ins Chemnitzer Kaufhof-Gebäude

Chemnitz - Der frühere Galeria-Kaufhof-Glasbau am Neumarkt in Chemnitz geht auf Vollvermietung zu. Das bestätigte die zur Krieger-Gruppe gehörende Center-Management-Gesellschaft (CMC). Der Vermieter und Verwalter hat jetzt weitere Mieter für das Haus vorgestellt.

Wird die ehemalige Kaufhof -Gebäude das erste Alt-Kaufhaus in Deutschland, das wieder voll vermietet wird? © Ralph Kunz

Im Erdgeschoss ziehen ab Herbst der Modemarkt Wöhrl, die Drogeriekette dm und ein Markt von Familien-Modehändler Ernsting’s Family ein.

Besonders Wöhrl soll mit rund 2000 Quadratmetern Publikumsmagnet werden. Das Modehaus will im November in Chemnitz seine 30. Filiale eröffnen und verspricht 25 neue Arbeitsplätze.

Wöhrl-Chef Thomas Weckerlein (57): "Chemnitz bietet als drittgrößte Stadt Sachsens mit einem weitreichenden Einzugsgebiet ein großes Potenzial für unsere Markenwelt."

Auch im ersten Obergeschoss soll die Vermietung fast durch sein. Mit den letzten beiden Mietern stehe man kurz vor der Vertragsunterzeichnung, sagt der neue CMC-Chef Martin Lange (57).

Namen nennt er noch nicht. Erst wenn alles wirklich in Sack und Tüten sei, sollen sie öffentlich werden.