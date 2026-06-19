Es geht um ein Konto: Rechtsextremist Sellner zofft sich mit Chemnitzer Sparkasse

Chemnitz - Der österreichische Rechtsextremist Martin Sellner (37), Kopf der Identitären Bewegung, wollte bei der Sparkasse Chemnitz ein Konto eröffnen - und wurde prompt abgelehnt! Nachdem Sellner beim Verwaltungsgericht einen Antrag gestellt hatte, wurde er auch hier abgewiesen. Abgeschlossen ist der Fall damit noch nicht.

Dem Rechtsextremisten Martin Sellner (37) bleibt vorerst ein Konto bei der Chemnitzer Sparkasse verwehrt. © Steffen Füssel

Laut Sparkasse wollte Sellner für sein "Institut für Remigration UG" ein Konto eröffnen. "Wir haben eine Kontoeröffnung am 9. Februar abgelehnt", so Sparkassen-Sprecher Sven Mücklich (50).

Der Österreicher ließ sich das nicht bieten - und beantragte vor dem Verwaltungsgericht erfolglos eine einstweilige Anordnung. Diese wurde am 28. April abgelehnt. Grund: Das Gericht sah keine Eile.

"Die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Chemnitz werten wir als großen Erfolg. Denn die Ideen von Martin Sellner zur Remigration verstoßen aus unserer Sicht gegen das Grundgesetz und missachten die Menschenwürde", so Mücklich weiter.

Vom Tisch ist die Sache aber noch nicht: Sellner hat in der vergangenen Woche einen neuen Antrag beim Gericht gestellt. Ausgang offen.