Grüne Giftboxen aufgestellt: Hat Chemnitz ein Ratten-Problem?

3.826 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Hat Chemnitz ein Rattenproblem? Rund um das Rawema-Haus stehen seit Längerem Giftboxen und sorgen für Unruhe. Die Stadt beschwichtigt.

Von Yesmina-Giselle Berndt

Chemnitz - Seit Anfang des Jahres stehen rund um das Rawema-Gebäude an der Straße der Nationen auffällige grüne Köderboxen. Immer wieder fragen sich Passanten, ob die Chemnitzer Innenstadt ein Rattenproblem hat?

Der Gebäude-Eigentümer hat grüne Giftboxen in der Innenstadt aufstellen lassen.
Der Gebäude-Eigentümer hat grüne Giftboxen in der Innenstadt aufstellen lassen.  © Ralph Kunz

Die Firmengruppe Kellnberger, Eigentümerin des Gebäudes, bezeichnet die Fallen gegenüber TAG24 als reine "Präventivmaßnahme".

Einen Grund zur Beunruhigung gebe es nicht. Eine Mitarbeiterin eines Geschäfts im Rawema-Haus berichtete TAG24 vor Ort allerdings, dass sie besonders im Innenhof bei den Müllcontainern bereits Ratten gesehen habe.

Die Stadt sieht dennoch keinen Anlass zur Sorge: "Probleme mit einer grundsätzlich zunehmenden Rattenpopulation sind nicht feststellbar", so eine Sprecherin.

Chemnitz: Geschlechter-Wechsel! Verurteilter Sexualstraftäter in Chemnitzer Frauenknast gebracht
Chemnitz Lokal Geschlechter-Wechsel! Verurteilter Sexualstraftäter in Chemnitzer Frauenknast gebracht

Die Köderboxen am Johannisplatz seien zudem nicht auf Anordnung des Ordnungsamtes aufgestellt worden.

Die Stadt verweist grundsätzlich auf einen sorgfältigen Umgang mit Müll, um Ratten keine zusätzlichen Nahrungsquellen zu bieten.

Rund um das Rawema-Gebäude stehen seit Januar Rattenfallen.
Rund um das Rawema-Gebäude stehen seit Januar Rattenfallen.  © Ralph Kunz
Deine täglichen News aus Chemnitz

Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.

  • Lokale Nachrichten aus Chemnitz & Umgebung
  • Exklusive Hintergrundberichte
  • Jederzeit abbestellbar
Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Mit deiner Anmeldung stimmst du unseren Datenschutzbestimmungen zu.

Eine Meldepflicht gibt es in Chemnitz zwar nicht. Wer im öffentlichen Raum Ratten entdeckt, könne diese jedoch über die Behördennummer 115 oder den Mängelmelder der Stadt melden.

Titelfoto: Bildmontage: Ralph Kunz (2)

Mehr zum Thema Chemnitz Lokal: