Grüne Giftboxen aufgestellt: Hat Chemnitz ein Ratten-Problem?

Chemnitz - Seit Anfang des Jahres stehen rund um das Rawema-Gebäude an der Straße der Nationen auffällige grüne Köderboxen. Immer wieder fragen sich Passanten, ob die Chemnitzer Innenstadt ein Rattenproblem hat?

Der Gebäude-Eigentümer hat grüne Giftboxen in der Innenstadt aufstellen lassen. © Ralph Kunz

Die Firmengruppe Kellnberger, Eigentümerin des Gebäudes, bezeichnet die Fallen gegenüber TAG24 als reine "Präventivmaßnahme".

Einen Grund zur Beunruhigung gebe es nicht. Eine Mitarbeiterin eines Geschäfts im Rawema-Haus berichtete TAG24 vor Ort allerdings, dass sie besonders im Innenhof bei den Müllcontainern bereits Ratten gesehen habe.

Die Stadt sieht dennoch keinen Anlass zur Sorge: "Probleme mit einer grundsätzlich zunehmenden Rattenpopulation sind nicht feststellbar", so eine Sprecherin.

Die Köderboxen am Johannisplatz seien zudem nicht auf Anordnung des Ordnungsamtes aufgestellt worden.

Die Stadt verweist grundsätzlich auf einen sorgfältigen Umgang mit Müll, um Ratten keine zusätzlichen Nahrungsquellen zu bieten.