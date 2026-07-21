Wie gut kommen Chemnitzer mit Einschränkungen in Bus und Bahn zurecht?

Chemnitz - Wer in Chemnitz mit Rollstuhl, Rollator oder Kinderwagen Bus oder Straßenbahn auf wichtigen Strecken nutzt, findet nach einer Untersuchung des ADAC insgesamt gute Bedingungen vor. Verbesserungsbedarf sieht der Automobilclub vor allem beim Einstieg in die Fahrzeuge und bei der Orientierung, die blinden und sehbehinderten Menschen geboten wird.

Bewertet wurden der Weg zur Haltestelle, deren Ausstattung sowie der Ein- und Ausstieg. © Kristin Schmidt

Für den bundesweiten Test untersuchte der ADAC 149 Bus- und Straßenbahnhaltestellen in zehn Städten. In Chemnitz nahmen die Tester vier Haltestellen auf Strecken zu wichtigen Zielen wie Rathaus, Krankenhaus, Einkaufszentrum und Schwimmbad unter die Lupe. Bewertet wurden der Weg zur Haltestelle, deren Ausstattung sowie der Ein- und Ausstieg.

Im Gesamtergebnis schneidet Chemnitz laut ADAC überwiegend gut ab. Positiv bewerteten die Tester vor allem die Auffindbarkeit der Haltestellen und das Platzangebot auf den Bahnsteigen. Kritik gab es dagegen am schwellenfreien Einstieg in Busse und Straßenbahnen.

Empfohlene geringe Abstände zwischen Fahrzeug und Bordstein wurden häufig nicht erreicht. Nach Einschätzung des ADAC kommt es dabei auch auf das Fahrkönnen und die Aufmerksamkeit des Fahrpersonals an.