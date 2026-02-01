Emotionaler Abschied: Lichterkette gegen das Aus des Congress Hotels

Chemnitz - Rund um das Congress Hotel in Chemnitz haben Mitarbeiter, ihre Familien und Unterstützer am Sonntagabend ein Lichtermeer aus Kerzen gebildet. Ihr Ziel: sichtbar machen, was sonst übersehen wird - die Menschen hinter dem Hotel und ihre Angst um die Zukunft.

Die Mitarbeiter des Hotels versammelten sich am Sonntag zum stillen Protest. © Ralph Kunz

Zur Aktion aufgerufen hatte die Gewerkschaft NGG unter dem Motto: "Gemeinsam mit Herz: Investieren statt ruinieren. Damit die Lichter weiter brennen". Deren Vertreter Thomas Lißner (46) erklärt: "Es geht hier um ein Wahrzeichen der Stadt und eine langjährig gewachsene Belegschaft. So etwas gibt man nicht auf!"

Hintergrund ist die spontane Schließung des Hotels zum 31. Januar - ohne genaue Angabe von Gründen.

Lißner weiter: "Wir lassen den Eigentümer und bisherigen Betreiber nicht aus der Pflicht für eine zukunftsfähige, tragfähige Lösung zu sorgen. Sonst droht nach über 50 Jahren ein Ende des Traditionshauses."

Wahl-Chemnitzerin Simona Mann (58) bedauert die Schließung sehr. Sie hat selbst mehrfach im Hotel übernachtet. "Mir tun besonders die Mitarbeiter leid, die jetzt völlig in der Luft hängen", sagt sie.

Auch Waltraud Raubold ist seit vielen Jahren Stammgast und nennt das Hotel ihr "zweites Wohnzimmer". 1983 war sie das erste Mal da, sammelt bis heute Autogrammkarten und Fotos von Promis, die im Haus abgestiegen sind.