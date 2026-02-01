Let's-Dance-Profis geben Tanzkurs in Chemnitz

Chemnitz - Wenn sie bei "Let's Dance" übers Parkett wirbeln, verfolgen Fans jeden eleganten Schritt: Szolt Sàndor Cseke (38) und Malika Dzumaev (34) sind in der RTL -Show, in der sie Prominenten das Tanzen beibringen, längst selbst zu Publikumslieblingen geworden. Kurz vor Beginn der neuen 19. Staffel von "Let's Dance" kamen die Tanzprofis nach Chemnitz .

Wenn Malika Dzumaev (34) und Szolt Sàndor Cseke (38) bei Let's Dance tanzen, sprühen die Funken. © imago/Future Image

In der Tanzschule Köhler-Schimmel unterrichteten Szolt und Malika zwei Extra-Kurse für Cha-Cha-Cha und Jive. Er frisch verheiratet, sie wieder topfit nach einer schweren Wirbelsäulenoperation im vorigen Jahr.

Geduldig gaben die beiden Tipps zu Körperhaltung, Fußarbeit und Improvisation. "Das sah schon ganz okay aus für 'Let's Dance', erster Tag", witzelte Szolt und lobte die Chemnitzer Tänzer: "Hier mussten wir nicht bei null anfangen, weil viele schon Tanzerfahrung haben. Das ist bei 'Let's Dance' oftmals anders."

Mit einem Strahlen im Gesicht beendete Heinz Neubert (89) als ältester Teilnehmer die Exklusiv-Stunde, in der er sogar kurz mit Malika Dzumaev schwofte.

"Mit ihr bist du den Anweisungen gleich gefolgt", scherzte Partnerin Karla Beyreuth und versichert: "Es hat Riesenspaß gemacht. Und das ist beim Tanzen die Hauptsache."