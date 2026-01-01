Happy new year: So heißt das Neujahrsbaby aus dem Krankenhaus Chemnitz-Rabenstein
Chemnitz - Das Neujahrsbaby ist da! Um 3.14 Uhr konnte im DRK Krankenhaus Chemnitz-Rabenstein die erste Geburt des Jahres 2026 verzeichnet werden.
Mit einem Gewicht von 3490 Gramm und einer Größe von 51 Zentimetern erblickte die kleine Anastasia das Licht der Welt.
An Silvester kamen im DRK Krankenhaus Chemnitz-Rabenstein insgesamt zwei Kinder zur Welt.
Jace wurde um 18.10 Uhr als letztes Kind im Jahr 2025 in der Klinik geboren.
"Besonders stolz sind wir auf eine Kaiserschnittrate von unter 20 Prozent sowie darauf, dass die Hälfte der Beckenendlagengeburten auf natürlichem Weg erfolgen konnte. Damit blicken wir erneut auf ein sehr erfolgreiches Jahr in der Geburtshilfe zurück", teilte die Klinik am Donnerstag mit.
Im Jahr 2025 wurden im DRK Krankenhaus Chemnitz-Rabenstein insgesamt 1276 Kinder geboren, darunter 620 Jungen und 669 Mädchen.
Titelfoto: DRK Krankenhaus Chemnitz-Rabenstein