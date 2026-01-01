Happy new year: So heißt das Neujahrsbaby aus dem Krankenhaus Chemnitz-Rabenstein

Chemnitz - Das Neujahrsbaby ist da! Um 3.14 Uhr konnte im DRK Krankenhaus Chemnitz -Rabenstein die erste Geburt des Jahres 2026 verzeichnet werden.

Maria Pausch und Toni Fröbich aus Chemnitz sind die Eltern des Neujahrsbabys am DRK Krankenhaus Chemnitz-Rabenstein. © DRK Krankenhaus Chemnitz-Rabenstein

Mit einem Gewicht von 3490 Gramm und einer Größe von 51 Zentimetern erblickte die kleine Anastasia das Licht der Welt.

An Silvester kamen im DRK Krankenhaus Chemnitz-Rabenstein insgesamt zwei Kinder zur Welt.

Jace wurde um 18.10 Uhr als letztes Kind im Jahr 2025 in der Klinik geboren.

"Besonders stolz sind wir auf eine Kaiserschnittrate von unter 20 Prozent sowie darauf, dass die Hälfte der Beckenendlagengeburten auf natürlichem Weg erfolgen konnte. Damit blicken wir erneut auf ein sehr erfolgreiches Jahr in der Geburtshilfe zurück", teilte die Klinik am Donnerstag mit.