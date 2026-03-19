Heldenhaft! Chemnitzer Polizisten reanimieren leblosen Autofahrer

Chemnitz - Heldenhaft! Chemnitzer Polizisten fiel am Mittwochabend ein Auto mitten auf der Straße auf, in dem ein lebloser Mann (67) saß. Die Beamten reanimierten den Mann und retteten ihm dadurch vermutlich das Leben.

Die Chemnitzer Polizei reanimierte einen leblosen Mann (67). (Symbolbild) © 123rf/foottoo

Gegen 19 Uhr entdeckten die Polizisten mitten auf der Dresdner Straße ein stehendes Auto.

"Als die Beamten an das Fahrzeug herantraten, wurde ihnen schnell klar, dass die Lage ernst war", teilt ein Polizeisprecher mit.

Der Fahrer (67) saß leblos hinter dem Lenkrad - die Beamten handelten sofort, zerrten den Mann aus dem Wagen und leiteten eine Reanimation auf der Straße ein.