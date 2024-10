Heute noch nichts vor? Hier kommen unsere Tipps für Chemnitz und Umgebung

Wikinger, Drachen und Partynächte! Für alle, die heute etwas erleben möchten, gibt es am heutigen Samstag in Chemnitz und Umgebung wieder viel zu erleben.

Von Sarah Fuchs

Chemnitz - Wikinger, Drachen und Partynächte! Für alle, die heute etwas erleben möchten, gibt es am heutigen Samstag in Chemnitz und Umgebung wieder viel zu erleben.

Wikinger auf der Burg Rabenstein

Chemnitz - Die Burg Rabenstein lädt noch am heutigen Samstag sowie am Sonntag jeweils ab 11 Uhr zum 21. Wikingerspektakel ein. Taucht ein in die Welt der Wikinger und erlebt die besondere Atmosphäre auf Sachsens kleinster Burg. Musikanten, Gaukler, Handwerker und Händler warten auf Euch und bieten Euch ein authentisches und lebendiges Markttreiben. Der Eintritt kostet 10 Euro für Erwachsene, ermäßigt und für Gewandete 6 Euro. Familien (zwei Kinder, zwei Erwachsene) können für 25 Euro eine Familienkarte erwerben.

Taucht ein in die Welt der Wikinger. (Archivbild) © Kristin Schmidt

Seife und Badekugel selbst herstellen

Chemnitz - "Do it yourself" ist noch immer ein großer Trend und den findet auch das Industriemuseum ganz dufte. Deswegen lädt es in die offene Werkstatt ein, um dort eigene Seife und Badekugeln herzustellen und diese nach Vorlieben zu verfeinern. Zusätzlich erhaltet Ihr eine Führung durch die Dauerausstellung. Um vorherige Anmeldung wird gebeten. Dies ist über das Online-Portal des Museums möglich.

Im Industriemuseum gibt's nicht nur heute viel zu entdecken. © PR/Wolfgang Schmidt

4. Klaffenbacher Drachenfest

Chemnitz - Ab 14 Uhr lädt der Festkomitee Klaffenbach e.V. zum bereits vierten Klaffenbacher Drachenfest auf dem Feld zwischen der Adorfer Straße und der Rödelwaldstraße. Bringt alle Eure Drachen mit. Am Ende wird der originellste und der am höchsten fliegende Drachen prämiert.

Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Lasst die Drachen fliegen! (Symbolbild) © 123rf/tandrets

One Violin Orchestra

Schwarzenberg - Im Ratskeller Schwarzenberg (Markt 1) ist wieder Konzert-Zeit. Eine Frau, eine Geige, eine Loopstation warten auf Euch im Veranstaltungssaal, der auch am heutigen Abend wieder die Atmosphäre eines Wohnzimmerkonzertes schafft. Nora Kudrjawizki verleiht bekannten Songs einen ganz eigenen Sound und Charakter. Mit ihrem "One Violin Orchestra" macht die Berliner Violinistin ihre One Woman Show zur Band Performance. Los geht's um 20 Uhr, Einlass beginnt um 19 Uhr. An der Abendkasse gibt es noch Restkarten.

Nora Kudrjawizki überzeugt mit ihrem "One Violin Orchestra". © FALCONE MUSIC /PR

Mega 90er-Party

Eibenstock - Im Erzgebirge wird gefeiert! Im Kulturzentrum "Glück Auf" in Eibenstock findet am heutigen Samstagabend wieder eine MEGA 90er Party statt. Natürlich werden die großen Hits von Fanta 4, Tic Tac Toe, den Ärzten, Spice Girls und vielen mehr nicht fehlen. Dazu gibt es auch spezielle 90er-Deko und leckere 90er-Drinks. Los geht's um 21 Uhr. Tickets gibt es online für 6,50 Euro im Vorverkauf.

Die richtige Party für alle 90er-Kids. (Symbolbild) © 123rf/cerberoff

Lachmuskelattacke

Plauen - Männerschnupfen kontra Migräne, Dekowahn versus Rasenpflege oder Bier gegen Aperol Spritz - das sind die Themen von Mandy Partzsch und Erik Lehmann (40) in ihrem Programm "Paarshit happens - Zweiter Aufguss - Jetzt noch heißer!". Sie kämpfen darum, wer nun die Hosen anhat, und stürmen als krisenerprobtes und enorm wandlungsfähiges Paar um 19.30 Uhr die Bühne im Vogtlandtheater Plauen (Theaterplatz). Die Karten kosten ab 22 Euro.



Paarshit statt Parship gibt's im Vogtlandtheater Plauen. © PR/John Kanone

Girls United

Zwickau - Im Nachtwerk (Olzmannstraße 51) stehen heute die Mädels im Vordergrund. Ihr habt nicht nur bis 0 Uhr freien Eintritt, sondern seid automatisch im Lostopf für 50 tolle Goodie Bags. Außerdem gibt es unter anderem eine "Flirt-Galerie", in der Ihr Fotos von anderen Teilnehmern durchstöbern und ihnen direkt Herzen senden könnt. Obendrein könnt Ihr Eurem Schwarm direkt eine Flirtpost schicken. Los geht's um 22.30 Uhr. Der Dresscode heißt Hip & Style.

Tanzen, bis die Füße glühen, könnt ihr am heutigen Abend im Nachtwerk. (Symbolbild) © 123RF/pressmaster

Stollberger Bauernmarkt

Stollberg - Auf dem Hauptmarkt erwartet Euch von 10 bis 20 Uhr (Sonntag: 10 bis 18 Uhr) der diesjährige Bauernmarkt. Freut Euch auf Kürbiszauber, eine Traktorparade und jede Menge Spaß. Staunt über Riesengemüse und Raritäten aus unserer Region. Natürlich wird auch mit köstlichen Speisen und Getränken für Euer leibliches Wohl gesorgt.

Riesengemüse und Raritäten aus der Region erwarten Euch auf dem Stollberger Bauernmarkt. © PR

