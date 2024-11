29.11.2024 05:34 580 Heute öffnet der Chemnitzer Weihnachtsmarkt! Es folgen ganz viele kleine

Am Freitag öffnet der große Weihnachtsmarkt in Chemnitz. In den Tagen danach folgen viele kleine Kiez-Weihnachtsmärkte.

Von Yesmina-Giselle Berndt

Chemnitz - Am Freitag ist es endlich so weit: Um 16 Uhr eröffnet OB Sven Schulze (53, SPD) gemeinsam mit dem Weihnachtsmann den Chemnitzer Weihnachtsmarkt. Im Anschluss findet in der Vereinshütte (Eingang Jakobikirche) erstmals eine Tombola statt, bei der der Oberbürgermeister Gastgeschenke, die die Stadt Chemnitz erhalten hat, für den guten Zweck verlost. OB Sven Schulze (53, SPD) verkaufte 2023 Fairtrade-Produkte für den guten Zweck. In diesem Jahr verlost er Gastgeschenke. © Kristin Schmidt Ein großes Los zieht auch, wer in der Adventszeit die kleinen Weihnachtsmärkte der Stadt besucht. Schon am Samstag findet der Kiez-Weihnachtsmarkt auf dem Sonnenberg statt. Von 14 bis 18 Uhr erwartet alle Weihnachts-Fans in der Lessingstraße 13 ein kulturelles Programm mit handwerklichen und kulinarischen Angeboten.

Die TU Chemnitz veranstaltet am 4. Dezember (12 bis 20 Uhr) wieder einen Weihnachtsmarkt auf dem Campusplatz und in der Orangerie. Ebenfalls am 4. Dezember lädt die Freiwillige Feuerwehr Adelsberg ab 11 Uhr zum Adventsmarkt. So schön war's im vergangenen Jahr zur Eröffnung des Chemnitzer Weihnachtsmarkts. © Kristin Schmidt Vom Brühl zum Kaßberg Am 4. Dezember findet wieder der TUCweihnachtsmarkt auf dem Campusplatz statt. © Kristin Schmidt Am 7. Dezember findet von 13 bis 18 Uhr ein kleiner Weihnachtsmarkt im Straßenbahnmuseum statt, wo es Handwerkskunst aus der Region zu bestaunen und zu kaufen gibt. Auch der beliebte Kiez-Weihnachtsmarkt auf dem Kaßberg, "100 Meter Weihnachten", wird am Samstag vor dem zweiten Advent veranstaltet. Die Rabensteiner kommen am 7. und 8. Dezember auf ihre Kosten: Am Hotel Schloss Rabenstein gibt's einen "(un)gewöhnlichen Weihnachtsmarkt", der mit Kunst, Kultur, Musik, Glühwein und leckeren Köstlichkeiten bezaubern will. Den ersten Schönauer Weihnachtsmarkt sollte man auch nicht verpassen! Dieser findet vom 12. bis 15. Dezember an der Zwickauer Straße 285 statt. Natürlich darf auch der Brühl nicht fehlen: Dort locken am 14. Dezember ansässige und externe Händler zum "Lichterzauber".

Titelfoto: Kristin Schmidt