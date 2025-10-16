Hier entsteht in Chemnitz ein neues Reise-Terminal
Chemnitz - Im Chemnitzer Stadtteil Rottluff wird demnächst ein Reise-Terminal öffnen, von wo aus Bürger in den wohlverdienten Urlaub starten können. Während sich der Inhaber über die Pläne noch bedeckt hält, gibt die Firmen-Homepage bereits einen Einblick.
Wer an der Kalkstraße entlangfährt, kann das Terminal im Weideweg schon sehen. Das Gelände gehört dem Zwickauer Unternehmen "Reise Kaiser".
Die Firma wollte sich auf TAG24-Anfrage zum Standort nicht äußern.
Allerdings steht auf der Website, dass die Fläche bereits 2024 erworben wurde und das Terminal in diesem Herbst eröffnet werden soll.
"Reise Kaiser" unterhält bereits ein Reisebüro in Chemnitz. Die Firma hat Großes vor: Das Gelände des Terminals soll demnach über 700 Kundenparkplätze verfügen.
Zudem ist eine Reiselounge für Gäste geplant mit einer Fläche von 600 Quadratmetern sowie 350 Sitzmöglichkeiten.
Titelfoto: Kristin Schmidt