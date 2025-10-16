Hier entsteht in Chemnitz ein neues Reise-Terminal

Chemnitz - Im Chemnitzer Stadtteil Rottluff wird demnächst ein Reise-Terminal öffnen, von wo aus Bürger in den wohlverdienten Urlaub starten können. Während sich der Inhaber über die Pläne noch bedeckt hält, gibt die Firmen-Homepage bereits einen Einblick.

Diesen Herbst eröffnet im Stadtteil Rottluff ein Reiseterminal vom "Reise Kaiser". © Kristin Schmidt

Wer an der Kalkstraße entlangfährt, kann das Terminal im Weideweg schon sehen. Das Gelände gehört dem Zwickauer Unternehmen "Reise Kaiser".

Die Firma wollte sich auf TAG24-Anfrage zum Standort nicht äußern.

Allerdings steht auf der Website, dass die Fläche bereits 2024 erworben wurde und das Terminal in diesem Herbst eröffnet werden soll.