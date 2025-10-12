Hier gibt es in den kommenden Tagen Schienenersatzverkehr bei der Mitteldeutschen Regiobahn
Chemnitz - Wer mit der Mitteldeutschen Regiobahn (MRB) pendelt, braucht in den kommenden Tagen starke Nerven.
Gleich drei Linien sind von Schienenersatzverkehr und Fahrplanänderungen betroffen - die Deutsche Bahn baut an den Strecken.
In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag trifft es zunächst die RB30/RE3-Linie von Chemnitz nach Dresden. (Dresden - Chemnitz - Zwickau/Hof) bleibt nicht verschont.
Zwischen Dresden-Plauen und Dresden Hauptbahnhof müssen Fahrgäste abends in den Bus umsteigen. Bis Freitag rollen ebenfalls abends für die RB110 zwischen zwischen Großsteinberg und Grimma/Großbothen Busse statt Züge.
Wer mit der RB45 unterwegs ist, sollte sich den Zeitraum bis 30. Oktober fett im Kalender anstreichen: Zwischen Döbeln und Riesa ändern sich die Abfahrtszeiten. Die MRB rät: Wer pünktlich ankommen will, muss sich frühzeitig über geänderte Fahrpläne informieren.
