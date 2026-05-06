Hier verschwinden die nächsten Grünpfeile in Chemnitz

Chemnitz - Autofahrer kennen ihn, viele lieben ihn: den kleinen Grünpfeil fürs Rechtsabbiegen trotz roter Ampel. Doch in Chemnitz werden immer mehr dieser beliebten "Abbiege-Helfer" abgebaut.

An Chemnitzer Ampelkreuzungen finden sich immer weniger Grünpfeile. © Sven Gleisberg

In den vergangenen Jahren verschwanden bereits Schilder unter anderem an der Helbersdorfer/Scheffelstraße, Reichs-/Weststraße und Mühlen-/Georgstraße.

Bald kommt ein weiterer Standort dazu: die große Ermafa-Kreuzung zwischen Kaßberg und Schloßchemnitz. Konkret soll der Grünpfeil von der Leipziger Straße in Richtung Limbacher Straße weg, kündigte das Rathaus auf Anfrage an. Grund ist ein Beschluss der Verkehrsunfallkommission.

Aktuell gibt es in Chemnitz noch 127 Grünpfeile an 84 Ampeln, teilte das Rathaus auf eine AfD-Ratsanfrage mit. Dass ihre Zahl sinkt, liegt laut Stadt auch an umgebauten Ampelanlagen: Wenn Linksabbieger des Gegenverkehrs konfliktfrei geführt werden, sind die Verkehrsströme stärker getrennt - der klassische Grünpfeil passt dann oft nicht mehr ins Sicherheitskonzept und ist nach den Regeln nicht mehr zulässig.

Immerhin: Eine große Abrisswelle droht Autofahrern derzeit nicht. Die Stadt stellt klar: "Ein weiterer Abbau von Grünpfeilen ist derzeit nicht vorgesehen."