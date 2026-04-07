Hier wartet ein Müllberg auf den Bus ...
Chemnitz - Was für ein ekelhafter Anblick in der Fürstenstraße! Auf dem Chemnitzer Sonnenberg wächst seit Tagen ein Müllberg.
Prall gefüllte Säcke mit Hausmüll türmen sich inzwischen auf fast fünf Meter Länge. Anwohner und Passanten beschweren sich über üblen Geruch und versperrte Wege. Die Fahrgäste an der Bushaltestelle können kaum noch vernünftig aussteigen.
Im Rathaus ist das Problem bekannt. Dort geht man nicht von einem Einzelfall aus: "Die Vielzahl der Ablagerungen im gleichen Gebiet rund um CVAG-Haltestellen auf dem Sonnenberg lassen auf die gleichen 'Täter' schließen", so eine Sprecherin auf Anfrage. Noch am Dienstag sollen die Säcke verschwinden.
Sie sollen am Mittwoch genauer untersucht werden. Mitarbeiter von Umweltamt und Stadtreinigung ASR werden den Müll begutachten, kündigte die Stadt an.
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Sollten sich darin brauchbare Hinweise auf die Verursacher finden, wollen die Behörden durchgreifen. "Werden dabei entsprechende belastbare Hinweise auf die Verursacher gefunden, werden ordnungsrechtliche Maßnahmen eingeleitet."
Titelfoto: Jan Härtel/Chempic