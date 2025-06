Hoher Besuch: Ex-Kanzlerin Angela Merkel kommt nach Chemnitz

Chemnitz - Hoher Besuch für die Stadthalle: Am 8. September kommt Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel (70) nach Chemnitz - nicht als Rednerin, sondern als Autorin.

Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel wird in Chemnitz aus ihrem neuen Buch lesen. © imánek Vít/CTK/dpa

Im Rahmen der Reihe "Podium Villa Esche: Portraits & Zeitgeschichte" stellt sie ihr Buch "Freiheit" vor. Das kündigen sowohl die C3 Veranstaltungszentren als auch der Kiwi-Verlag an.

In ihren Erinnerungen blickt Merkel zurück auf 35 Jahre Leben in der DDR und 35 Jahre in einem wiedervereinigten Deutschland - und auf 16 Jahre Kanzlerschaft, die sie durch globale Krisen und persönliche Herausforderungen führten.

Die Lesung beginnt um 19 Uhr in der Stadthalle. Tickets kosten ab 35 Euro.