Hunderte Chemnitzer nutzten schon neue Sicherheitswache

Chemnitz - Die Sicherheitswache von Stadt und Polizei an der Zenti wird von Bürgern gut angenommen. Ordnungsbürgermeister Knut Kunze (54, parteilos) schätzt die Zahl der Besucher in den bisher gut sechs Wochen auf rund 460.

Knut Kunze und sein Vollzugsleiter Sebastian Gebhard (36) nannten Zahlen: "Seit Eröffnung der Sicherheitswache am 18. Juni kommen montags bis sonnabends täglich fünf bis 25 Bürger." Im Mittel ein Dutzend. In 39 Tagen macht das gut 460 Besucher.

Inzwischen gibt es Überlegungen für eine City-Sicherheitswache auch in Dresden und Plauen. "Andere Städte können von Chemnitz lernen", meint Alexander Dierks. "Ich muss den Oberbürgermeister loben. Beachtlich, was an der Zenti in kurzer Zeit entstanden ist."