Im Chemnitzer Tietz buhlt das Umland jetzt um Kulturhauptstadt-Touristen

Chemnitz - Ein Blick in die Region - und das mitten in Chemnitz: Im Tietz tut sich was in Sachen Kulturhauptstadt (KuHa). Am Dienstag wurde im Innenhof des Kulturkaufhauses das sogenannte Regionalschaufenster offiziell eröffnet. Gleichzeitig fiel der Startschuss für die Begrünung des Vorplatzes.