In Chemnitz sind die Kröten los: Umweltamt ruft zum Schutz auf

Denn sobald die Abendtemperaturen fünf Grad übersteigen und Regen hinzukommt, ist dort in der Dämmerung und nachts vermehrt mit wandernden Amphibien zu rechnen.

In Chemnitz leben zehn verschiedene Amphibienarten. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa

In Chemnitz werden an insgesamt 27 Amphibienwander-Schwerpunkten die Warnschilder aufgestellt. Motorisierte Verkehrsteilnehmer werden gebeten, in diesem Abschnitt mit reduzierter Geschwindigkeit und erhöhtem Verantwortungsbewusstsein zu fahren.

Parallel such das Umweltamt tatkräftige Unterstützung durch freiwillige Helfer, die den Amphibien an den Wanderschwerpunkten die Überquerung der Straßen erleichtern.

Wer Lust und Zeit hat, die Wanderung von Kröten, Fröschen und Molchen in Chemnitz aktiv zu unterstützen und damit etwas für den Artenschutz zu tun, kann sich gern bei der Naturschutzbehörde melden. Entweder telefonisch unter den Telefonnummern 0371 488-3602, -3603 oder per E-Mail an: umweltamt.naturschutz@stadt-chemnitz.de.

Im Chemnitzer Stadtgebiet sind zehn verschiedene Arten der Klasse der Lurche (Amphibien) nachgewiesen. Dabei sind alle Arten für ihre Fortpflanzung auf Gewässer angewiesen.

Dafür verlassen die Tiere nach der Winterstarre im Frühjahr ihre Überwinterungsplätze (zum Beispiel in Hohlräumen unter Wurzeln, im Boden oder im Schlamm) und machen sich auf den Weg zu ihren Laichgewässern. Diese Strecke kann sich je nach Art auf bis zu drei Kilometer strecken.

An den Hauptkonfliktpunkten, wie zum Beispiel an der Röhrsdorfer Straße, der Eubaer Straße sowie dem Stiftsweg) wurden an bestehenden Straßen nachträglich stationäre Amphibienschutzanlagen errichtet, die es den Amphibien ermöglichen, die Straßendurchlässe selbständig und sicher zu unterqueren.