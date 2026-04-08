In diesen Chemnitzer Stadtteilen wird das Trinkwassernetz gespült
Chemnitz - In der kommenden Woche lässt der Versorger eins energie das Trinkwassernetz in mehreren Chemnitzer Stadtteilen spülen.
Wie das Unternehmen mitteilte, sollen die Arbeiten ab Montag stattfinden.
Durch den eins-Netzbetreiber inetz werden montags bis freitags zwischen 7 und 16 Uhr in den Stadtteilen Gablenz, Bernsdorf und Zentrum die Rohre des Trinkwassernetzes gespült.
"Während der Rohrnetzspülungen können gesundheitlich unbedenkliche Trübungen und spürbare Druckschwankungen bis zu kurzzeitigen Versorgungsunterbrechungen nicht vermieden werden", heißt es weiter.
In diesen Zeiträumen finden die Trinkwasserspülungen in den drei Chemnitzer Stadtteilen statt:
Bernsdorf vom 13. April bis 24. April 2026
Zentrum vom 14. April bis 24. April 2026
Gablenz vom 21. April bis 30. April 2026
Die Spülungen sind laut eins notwendig und dienen dazu, die sehr gute Qualität des Chemnitzer Trinkwassers weiterhin zu gewährleisten.
Titelfoto: Bernd Weißbrod/dpa