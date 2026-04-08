In diesen Chemnitzer Stadtteilen wird das Trinkwassernetz gespült

Chemnitz - In der kommenden Woche lässt der Versorger eins energie das Trinkwassernetz in mehreren Chemnitzer Stadtteilen spülen.

Der Netzbetreiber inetz wird ab kommendem Montag die Rohre des Trinkwassernetzes spülen. (Symbolfoto) © Bernd Weißbrod/dpa

Wie das Unternehmen mitteilte, sollen die Arbeiten ab Montag stattfinden.

Durch den eins-Netzbetreiber inetz werden montags bis freitags zwischen 7 und 16 Uhr in den Stadtteilen Gablenz, Bernsdorf und Zentrum die Rohre des Trinkwassernetzes gespült.

"Während der Rohrnetzspülungen können gesundheitlich unbedenkliche Trübungen und spürbare Druckschwankungen bis zu kurzzeitigen Versorgungsunterbrechungen nicht vermieden werden", heißt es weiter.

In diesen Zeiträumen finden die Trinkwasserspülungen in den drei Chemnitzer Stadtteilen statt: