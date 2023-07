In dieser Chemnitzer Sparkasse haben jetzt Azubis das Sagen

Chemnitz - Ein spannendes Experiment mit viel Verantwortung: Ab dem heutigen Montag übernehmen vier Azubis eine Sparkassen-Filiale in Chemnitz . Dabei sollen die jungen Bank-Mitarbeiter einiges lernen.

"Zum Ende unseres zweiten Ausbildungsjahres wollen wir unseren Kunden zeigen, was wir gelernt haben und wie wir uns die spätere Arbeit in der Sparkasse vorstellen", erklärt die Auszubildende Lisa-Marie Göthel (20).

Die vier jungen Leute werden in wenigen Monaten ihre Ausbildung bei der Sparkasse beenden. Die Übernahme der Filiale soll sie noch einmal auf das Arbeitsleben nach der Ausbildung vorbereiten.

"In der Filiale werden unsere besten Auszubildenden ihr Können, ihren Teamgeist und ihre Verantwortung unter Beweis stellen. Unsere Kunden erhalten dabei die gewohnten Service- und Beratungsleistungen", sagt Dr. Michael Kreuzkamp, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Chemnitz.

Bis zum 28. Juli weht ein frischer Wind in der Sparkassen-Filiale in Chemnitz-Adelsberg: Vier junge Azubis werden den Laden ganze drei Wochen lang schmeißen.

Das Azubi-Team betreut die Sparkassen-Kunden in der Filiale auf dem Adelsberg von Montag bis Freitag in der Zeit von 9 bis 13 Uhr sowie am Montag, Dienstag und Donnerstag von 14 bis 18 Uhr.

Azubi Jerome-Joel John (19) lädt alle Kunden ein: "Testen Sie unser Können. Wir freuen uns auf Ihren Besuch."

Insgesamt steckt die Sparkasse rund 60.000 Euro in jeden Azubi. Doch es gibt nicht nur Ausbildungen, auch duale Studienplätze bietet das Geldinstitut an.